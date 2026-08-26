La mamá de Tini Stoessel llamó en vivo a Yanina Latorre y le hizo un pedido desgarrador: "Quiero que digas..."

Mariana Muzlera llamó a la conductora en medio del programa y, pensando que no se iba a escuchar al aire, le hizo una particular petición que dejó a todos descolocados.

La mamá de Tini Stoessel protagonizó una inesperada secuencia al llamar a Yanina Latorre mientras se encontraba al aire de SQP y, sin darse cuenta de que tanto las personas presentes en el piso como los televidentes podían escuchar lo que decía, le hizo un desgarrador pedido a la conductora.

Yanina Latorre destapó lo que vio de los padres de Tini Stoessel y que la horrorizó: "Cada vez que Tini..."

La familia Stoessel atraviesa uno de sus peores momentos a raíz de una disputa económica entre la artista y su papá, Alejandro Stoessel. Todo empeoró cuando la cantante conoció el resultado preliminar de la auditoría que solicitó para revisar la administración de su patrimonio y las sociedades vinculadas a su carrera, tras finalizar el vínculo profesional que mantuvieron durante 15 años.

Minutos antes de que terminara el programa, Yanina Latorre le avisó a los panelistas: "Me llama Mariana, la mamá de Tini". "Todo bien, estoy al aire. Sí, estoy al aire. ¿Querés que te llame después cuando termino? Es que ya estoy al aire y está saliendo", advirtió la conductora.

Pese a la advertencia, se escuchó fuerte y claro la petición de Mariana Muzlera: "Quiero que digas que hablé con vos, Yanina, por favor". Frente al desgarrador pedido, Yanina remarcó: "Ay, no, no. Está bien, la entiendo porque está pasándola mal y yo no me voy a meter con Mariana".

En los últimos días salió a la luz una separación que generó polémica: Pep Guardiola y Cristina Serra pusieron fin a su relación después de 30 años juntos. Si bien el entrenador confirmó públicamente la ruptura con la empresaria y el tema quedará expuesto en su documental Obsesión, el culebrón llegó a oídos de la conductora de SQP, quien no dudó en revelar detalles sobre lo ocurrido.

Desde su programa de radio, Latorre opinó sin filtro sobre el momento del entrenador y dejó una crítica picante: "Es un soltero codiciado a partir de ahora".

Lejos de quedarse en ese pensamiento, fue más allá y lanzó su propia teoría sobre el origen del distanciamiento: "Se calentó con una y le picó. Claramente. Le picó la mariposa en el pititito y en la pancita. A ver, nadie se separa de la mujer más hermosa del planeta. Si vos seguís enamorado, chicos, no se te va la pasión. Aparte, la pasión cambia, no es lo mismo. Uno le pone huevos, la va remando, le pone interés".

Por su lado, Juli Argenta coincidió y amplió sobre las razones detrás de la ruptura: falta de pasión, tiempo y ciertas cuestiones de pareja.

Pepe Guardiola y Cristina Serra.

"Él es un tipo muy cuidadoso. Cuando festejaba campeonatos, lo veíamos junto a su mujer, la hija que lo acompaña. Hay un capítulo que llama mucho la atención, previo a separarse de la mujer, que fue el año pasado, donde él jugaba una de estas finales importantes y decide abrir como su corazón y su situación hacia todo el plantel", opinó la panelista.