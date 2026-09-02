Créditos hipotecarios: un banco bajó las tasas y extendió el plazo a 20 años

Varias firmas ya salieron a hacer sus propuestas de manera oficial. Una entidad redujo la tasa a UVA + 7,5% en el marco del Plan Sueldo Selecta. La iniciativa apunta a beneficiar a los clientes que buscan comprar su vivienda o refaccionarla.

A partir de los anuncios del ministro de Economía Luis Caputo, las distintas entidades comenzaron a acomodar sus carteras de préstamos a las nuevas disposiciones. Distintos bancos ya hicieron anuncios y comunicaron las ofertas a sus clientes y al mercado en general para la propuesta que según las versiones oficiales pretenden alcanzar a "17 mil familias".

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El Banco Macro anunció una tasa de UVA + 7,5% y una extensión de plazo de pago a 20 años , en el marco de un nuevo programa de préstamos hipotecarios para sus clientes Plan Sueldo Selecta y sus hijos, lanzado después del programa recientemente anunciado por el Gobierno para ampliar el crédito.

La entidad presentó el plan destinado a clientes que buscan comprar su vivienda, ampliarla o refaccionarla, que estará apuntado a los titulares de Plan Sueldo Selecta y sus hijos , quienes también pueden acceder al crédito de manera individual con las mismas condiciones preferenciales. Además, confirmó un nuevo plazo de 20 años para que la cuota inicial resulte más baja en relación al ingreso.

El CEO del Banco Macro, Juan Parma, destacó la medida de la entidad: "Banco Macro lidera estas iniciativas de crédito, adaptándonos con dinamismo y con un profundo conocimiento de las necesidades de nuestros clientes. Bajamos la tasa a UVA + 7,5%, y volvemos a ofrecer plazos de hasta 20 años para la financiación hipotecaria".

"Con esta actualización buscamos dar una señal concreta al mercado. Bajar la tasa y volver a ofrecer plazos de hasta 20 años les permite a nuestros clientes, y también a sus hijos, proyectar la compra o mejora de una vivienda con una cuota mucho más accesible , en sintonía con lo que el país necesita en esta etapa", agregó.

El Banco Macro confirmó la medida.

El anuncio de la entidad ocurrió después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara la puesta en marcha de un plan para impulsar los créditos hipotecarios utilizando $2 billones pertenecientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES. El objetivo de la medida es brindarles fondeo más acorde a los bancos con una extensión de los plazos fijos requieren los préstamos para vivienda.

El programa anunciado tiene como principal objetivo mejorar la problemática que enfrentan las entidades bancarias: el descalce de plazos entre la duración de los depósitos y los créditos hipotecarios.

Es decir, los bancos planteaban la necesidad que para poder otorgar los créditos a largo plazo no cuentan con los montos suficientes debido a que los depósitos realizados por los individuos son a corto plazo. Aquí es donde entran a jugar los fondos de jubilaciones de la Anses, que van a facilitar el fondeo de largo plazo y e intentar promover el mercado inmobiliario.

El Banco Ciudad destinará más utilidades a créditos hipotecarios

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 1.779 que reformó la Carta Orgánica del Banco Ciudad para destinar utilidades a créditos hipotecarios e infraestructura. La norma fija la obligación de volcar al menos el 25% del remanente financiero a la vivienda para beneficiar a la clase media.

De esta manera, el resto de los fondos sin destino a la capitalización de la entidad o al patrimonio regulatorio se volcará a proyectos de obras públicas del distrito. "En 2025, consolidamos nuestros resultados económicos, acompañamos a los sectores que dinamizan la actividad y volvimos a generar dividendos para el desarrollo de la Ciudad", expresó Guillermo A. Laje, presidente del Banco Ciudad.

El proyecto surgió por iniciativa del bloque de La Libertad Avanza y contó con el apoyo del oficialismo porteño para su tratamiento. Al respecto, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo: "Modificamos la Carta Orgánica del Banco Ciudad para que, como mínimo, el 25% del remanente de sus utilidades se destine a créditos hipotecarios. Más oportunidades para la clase media que se esfuerza todos los días para salir adelante y progresar".