Yanina Latorre ventiló una de las peores internas de LAM: la figura a la que destrozó porque "se lleva mal con todas"

La conductora habló del presente de una de las nuevas panelistas de LAM y sumó otra información sensible sobre el rumbo de un proyecto televisivo

Yanina Latorre volvió a dar que hablar con una de sus tantas declaraciones filosas dentro del ambiente televisivo. Esta vez apuntó contra Pilar Smith , una de las panelistas que más creció en LAM luego de la salida de la propia Yanina del ciclo. La conductora de Sálvese Quien Pueda no se guardó nada al referirse al presente de su excompañera en el programa de Ángel de Brito.

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"Pilar Smith no me gusta. Me parece que se subió a un carro de diva y cree que es la predilecta de Ángel, eso se lo tiene ganar con el tiempo yo estuve 10 años para eso", lanzó Latorre durante una entrevista con Pepe Ochoa en su programa de El Observador. La conductora cuestionó particularmente las dinámicas que se dan al aire con la nueva formación de angelitas , como las discusiones acaloradas donde todas hablan al mismo tiempo y terminan generando confusión.

La crítica más dura apuntó al vínculo de Smith con sus compañeras de panel. "Se la pasa peleando con las compañeras, se queja, no me gusta lo que hace. Se lleva mal con todas, todas me hablan mal de ella. Una cosa es ser peleadora al aire, banco, y otra cosa es ser mala compañera", sostuvo, de modo que marcó una diferencia clara entre el rol dentro de la pantalla y la convivencia real del grupo.

Latorre cerró su descargo con una definición sobre el estilo de trabajo de Smith . "Me parece que lo del cuentito que hace, atrasa muchísimo. Después, es buena periodista. Pilar, si te vas a ofender, mira para otro lado porque otra cosa que no tiene ella es humor", comentó, dejando en claro que, más allá de reconocer su capacidad profesional, no comparte las formas con las que construyó su lugar en el programa.

Yanina Latorre también contó los motivos por los que Ian Lucas finalmente no será el conductor de MasterChef Kids , proyecto que quedó en manos de Verónica Lozano pese a que en un primer momento se había barajado la posibilidad de que el influencer estuviera al frente. "A Telefe le interesa Ian Lucas, la charla existió pero nunca estuvo ni confirmado ni ofrecido formalmente. Esta persona me reconoce que en algún momento barajaron la posibilidad de que sea el conductor y que se apuraron", precisó la conductora.

Según explicó, desde el canal notaron que el ganador de MasterChef Celebrity todavía no está preparado para asumir la conducción de un proyecto de esa magnitud en el prime time. "Si bien lo quieren y les encanta, se dieron cuenta que está muy verde para ser conductor de un proyecto grande para el prime time", agregó Latorre.

También sostuvo que en Telefe consideran que Ian Lucas y su representante trabajaron para instalar en los medios su vínculo con MasterChef y Popstars antes de que hubiera algo confirmado: "Telefe cree que Ian Lucas y su representante operaron mucho para que se hable de MasterChef y Popstars y que crezca pero ellos todavía no tenían nada definido".

La conductora remarcó además que desde el canal le ofrecieron al influencer un rol como jurado en MasterChef Kids, pese a no ser cocinero, pero que la propuesta no fue bien recibida por su entorno: "Le ofrecieron otras cosas y a ellos les pareció poco, como ser jurado de MasterChef Kids, que el formato lo había aceptado pese a no ser cocinero".

Ante la información difundida por Latorre, Lucas Sánchez, representante de Ian Lucas, salió al aire vía telefónica para aclarar la postura del influencer. "Cero enojo, está todo bien. Ellos pueden elegir a quien quieran, por ahí lo que no está bueno que nos enteremos por Ángel de Brito. Cuando hay charlas después si se deciden por otro conductor no te avisan", explicó.

El manager también se refirió a por qué Ian Lucas no aceptaría hacer cobertura de streaming para el canal: "Redes no es que no lo hace porque está agrandado, él hace sus redes y no va a dejarlas por otras redes, eso es una realidad. Trabaja para él. No tenemos tanto tiempo y elegimos no hacer eso, no nos sirve hacer el streaming". Y cerró adelantando que el influencer tiene otras propuestas en carpeta: "Tenemos otras propuestas también de otros canales para el año que viene".