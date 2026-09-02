La dura predicción de la vidente de los famosos sobre el casamiento de Tini y Rodrigo De Paul

Mientras continúa el escándalo que involucra a la artista y sus padres, y en paralelo la cantante ultima los detalles de su boda con el jugador del Inter Miami, la periodista Marcela Tauro conversó con una médium que reveló información sobre el casamiento del año.

Mientras crecen las versiones alrededor de los invitados y los preparativos para la boda de Tini Stoessel y Rodri De Paul, la vidente de los famosos lanzó una predicción que encendió las alarmas.

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Durante un vivo de Instagram que Marcela Tauro compartió con la vidente Aristida, ambas conversaron sobre uno de los eventos más esperados del año y también anticiparon qué podría suceder con los padres de Tini, en medio del escándalo familiar que tomó estado público.

"Estamos hablando todos del casamiento de Tini con Rodrigo De Paul. ¿Qué decís vos? ¿Qué ves? ¿Ves que va a brillar? ¿Los padres van a ir? ¿Está todo mal con los padres? ¿Se hablan, no se hablan?”, fueron algunas de las preguntas que recibió la vidente.

Frente a esto, la médium aseguró que, p ese a las dificultades que podrían aparecer en el camino, sigue viendo a la pareja llegando al altar y dar el sí: “Yo creo que para diciembre sigue el casamiento con Rodrigo. Pero bueno, todo va a estar encaminado para bien, por supuesto”.

Sin embargo , hizo una dura advertencia a las cuestiones que podrían complicar o demorar los planes.

De acuerdo con las versiones, la pareja dará el sí en un salón de Exaltación de la Cruz.

"Sé que está el tema de la auditoría también, por la demora y por trámites que se están haciendo”, mencionó sobre el conflicto económico y familiar.

Si bien sostiene que la pareja sellará su amor, alertó sobre un escenario cargado de tensión antes del gran día y abrió el interrogante sobre sí Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel, serán invitados a la mega fiesta.

Tini junto a sus padres y hermano.

Cómo anunciaron su boda Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel confirmó que dará el sí con Rodrigo de Paul con un tierno video, en el que mostró cómo prepara cada detalle para la noche más esperada, "empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió.

La pareja dará el sí en diciembre.

Con un tierno video que la estrella publicó en su cuenta de Instagram, le puso fin a las especulaciones y confirmó que se va a casar con el jugador de la Scaloneta. Si bien no confirmaron la fecha de la noche especial, ni dónde será, el video no pasó desapercibido y causó furor entre los fans de la pareja.

La cantante mostró a la cámara su anillo de bodas y dijo “me caso", luego continuó, "bueno, amores, primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy super emocionada porque aparte les quiero contar todo... el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y les voy a ir mostrando absolutamente todo”, expresó visiblemente movilizada.