Revelaron cómo la mamá de Tini Stoessel la controlaba durante sus primeras notas: "Una chica manejada" Ronnie Arias habló en el programa de streaming de Ángel de Brito y ventiló cómo Mariana Muzlera, la madre de la artista, la manejaba durante sus primeras presentaciones. Agregar C5N en









La mamá de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

Luego del escándalo por la auditoría que ordenó Tini Stoessel a las sociedades de su papá Alejandro, surgieron nuevas revelaciones sobre los primeros años de la artista. Ronnie Arias sorprendió al contar detalles desconocidos sobre el rol de Mariana Muzlera en el arranque de la carrera de Tini y afirmó que era "una chica manejada".

El conductor recordó que la presencia de Mariana durante las entrevistas era constante y que tenía bajo control cada movimiento de su hija. "Mariana la acompañaba a Tini hasta al baño; a cada reportaje que venía a La 100, que la tuve muchas veces, le marcaba lo que tenía que decir", relató refiriéndose a la época en que la joven era una figura de Disney.

RONNIE ARIAS: “LA MAMÁ DE TINI LE MARCABA CON SEÑAS LO QUE TENÍA QUE DECIR EN LAS NOTAS"



Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a@AngeldebritoOk @marianabrey @laromiscalora @LaBarbyOk pic.twitter.com/hBLc9HPJwY — Bondi (@bondi_liveok) August 28, 2026 De esta manera, no solo aseguró que Muzlera estaba presente en todas las entrevistas, sino que también intervenía en sus respuestas. "La tuvieron como un personaje de Disney. En la mesa de Mirtha estaba Mariana del otro lado haciéndole señas, una chica manejada", expresó sobre cómo controlaban sus primeros pasos.

Las palabras de Arias despertaron un intenso debate sobre las consecuencias que esta situación habría generado en el presente de la artista. En ese sentido, Romi Scalora profundizó en el desafío que significa para Tini romper con esa dinámica de control. "Muchos dicen que ella es cómoda, pero debe ser muy duro para ella porque está educada en un tipo de familia muy particular; esto debe ser una ruptura de una forma de ser hija", expresó.

Tini Stoessel junto a sus padres y su hermano Fran. Yanina Latorre aseguró que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán por iglesia ni civil Yanina Latorre aprovechó para confirmar detalles privados sobre el casamiento del año de Tini con Rodrigo De Paul. De acuerdo con la información de la conductora de Sálvese Quien Pueda, quien se comunicó con una fuente muy cercana a la artista, Tini y Rodrigo no se van a casar por iglesia ni por civil.