2 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Paro de aeropuertos: el Gobierno exigió un funcionamiento mínimo del 75%

El Ministerio de Capital Humano intimó a la Asociación de Trabajadores del Estado por la medida de fuerza convocada para este jueves y viernes, ya que remarcó que se trata de "un servicio esencial".

Por
El Gobierno lanzó la advertencia por el paro en aeropuertos.

El Gobierno lanzó la advertencia por el paro en aeropuertos.

Los gremios docentes universitarios vienen de un paro de cinco días durante esta semana.
Te puede interesar:

Paro universitario nacional: docentes confirman una medida de fuerza por 48 horas en todo el país

En un comunicado, la cartera a cargo de Sandra Pettovello exigió que los aeropuertos funcionen con actividades mínimas durante la medida de fuerza: "El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se intimó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) al estricto cumplimiento del régimen legal vigente y a garantizar la prestación de los servicios mínimos correspondientes en el ámbito de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)".

"En este marco, y conforme a lo establecido por el artículo 1º de la Ley N° 27.161 y el artículo 24 de la Ley N° 25.877 y sus modificatorias, se intimó a ATE a garantizar, en el ámbito de su responsabilidad, la prestación de los servicios mínimos correspondientes. De acuerdo con las previsiones incorporadas por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, la cobertura de los servicios mínimos, tratándose de un servicio esencial, no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal del servicio", remarcó.

La actividad aérea nacional tendrá modificaciones el jueves y viernes por una medida de fuerza que alcanzará a más de 27 aeropuertos de todo el país, entre ellos Ezeiza y Aeroparque, con interrupciones de 9 a 12 y de 18 a 21 que podrían afectar servicios comerciales.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano.

Los pasajeros con vuelos previstos durante esas franjas deberán consultar previamente a sus aerolíneas para conocer posibles cambios en los horarios de partida o llegada. Los servicios sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos destinados al traslado de órganos quedarán exceptuados de las interrupciones previstas para ambas jornadas.

El reclamo incluye cuestiones salariales y laborales que, según la ATE, permanecen pendientes desde hace varios meses, entre ellas el pago de adicionales acordados en paritarias, la reapertura de la negociación sectorial y mayores recursos para áreas operativas y de fiscalización.

Uno de los pedidos está relacionado con el financiamiento del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), además de las tareas de fiscalización que se desarrollan en las terminales aéreas. Desde el gremio también señalaron dificultades vinculadas con las condiciones laborales y el funcionamiento de sectores considerados esenciales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, visitó el espacio renovado.

De boliche a salón infantil: el espacio de San Isidro que se transformó y hoy recibe a chicos y familias

kicillof, sobre la crisis en la industria: las empresas se endeudan para trabajar y no despedir

Kicillof, sobre la crisis en la industria: "Las empresas se endeudan para trabajar y no despedir"

Luis Caputo impulsa la privatización de 5.000 km de rutas. 

El Gobierno avanza con un proyecto para licitar 5 mil kilómetros de rutas nacionales sin impuestos

Soledad Martínez, intendenta de Vicente López.
play

Muro Digital en Vicente López: Soledad Martínez anunció un refuerzo de la videovigilancia en el perímetro municipal

Javier Milei cerró el foro internacional Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas en el Hotel Sheraton de Buenos Aires.

Javier Milei: "Con las ideas solo no alcanza: si no tenemos resultados, estamos en problemas"

play

Milei se pone al frente de la gestión con Malvinas y la agenda internacional como foco

Rating Cero

La actriz de 33 años integraba el elenco del éxito de Disney Channel Zombies. 

Conmoción en Hollywood: una estrella de Disney murió a los 33 años

Bautista y Denisse durante las internaciones en la clínica.

El emotivo relató de Bautista Mascia sobre la recuperación de Denisse González: "No se curó pero.."

El actor Tim Curry falleció a los 80 años. 
play

Revelan los detalles de la muerte de Tim Curry: qué provocó su fallecimiento y qué otros problemas padecía

Maia Reficco en la previa de la obra Los ojos del perro siberiano, en el Teatro Politeama.
play

¿Reconciliados? La reacción de Maia Reficco cuando le preguntaron por Franco Colapinto

Yanina Latorre, con todo contra Flor Vigna.

Yanina Latorre destrozó a Flor Vigna por sus dichos sobre el autismo: "Máquina de decir boludeces"

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

La foto de la tumba de Silvina Luna que generó indignación en redes: "Falta de respeto"

últimas noticias

La actriz de 33 años integraba el elenco del éxito de Disney Channel Zombies. 

Conmoción en Hollywood: una estrella de Disney murió a los 33 años

Hace 4 minutos
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, visitó el espacio renovado.

De boliche a salón infantil: el espacio de San Isidro que se transformó y hoy recibe a chicos y familias

Hace 15 minutos
Kicillof, sobre la crisis en la industria: Las empresas se endeudan para trabajar y no despedir

Kicillof, sobre la crisis en la industria: "Las empresas se endeudan para trabajar y no despedir"

Hace 20 minutos
Luis Caputo impulsa la privatización de 5.000 km de rutas. 

El Gobierno avanza con un proyecto para licitar 5 mil kilómetros de rutas nacionales sin impuestos

Hace 35 minutos
Bautista y Denisse durante las internaciones en la clínica.

El emotivo relató de Bautista Mascia sobre la recuperación de Denisse González: "No se curó pero.."

Hace 45 minutos