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Yanina Latorre destapó lo que vio de los padres de Tini Stoessel y que la horrorizó: "Cada vez que Tini..."

La conductora de Sálvese Quien Pueda puntualizó en cómo Alejandro y Mariana controlaban los gastos de la artistas y dejó sin palabras a la mesa.

Yanina Latorre reveló cómo los Stoessel controlan los gastos de la hija.

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Yanina Latorre siempre se mantuvo al margen de los conflictos de la familia Stoessel, sin embargo tras distanciarse de Mariana Muzlera, decidió empezar a destapar las cosas que presenció y que, según sus palabras, “la horrorizaron”.

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Es por eso que en su programa de radio contó las situaciones donde evidenció el manejo familiar que tenían. "Ella quería tener una cuenta para tener efectivo y usar, pero el padre no se la habilitaba. Un horror", detalló.

De acuerdo con sus palabras, el problema se originó cuando Tini empezó a crecer. Y explicó por qué la artista nunca cuestionó a dónde iba todo el dinero que generó desde sus doce años: “Para los que dicen por qué no se le ocurrió antes hacer esto, estas familias te crían para que vos no hagas planteamientos. Tini no conoce otra vida. Vivía con los padres, en un departamentito al fondo, hasta que se fue con Rodrigo. Cuando dejó esa casa, le prestó una el amigo porque ella no tenía".

“A mí me han contado que cuando Tini sale con los amigos, no tiene para pagar el uber, ni la comida porque no le habilitan", reveló la conductora de SQP.

En este sentido, reveló una situación que ella mismo presenció: “Sí vi, que cada vez que Tini usa la tarjeta, a los padres les suena alarma y ellos ven dónde está gastando. Cuando lo vi, me horrorizó".

Los papás de Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

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La relación con Rodrigo De Paul, el quiebre del vínculo familiar

De acuerdo con las palabras de Latorre, lo que detonó la relación con sus padres fue cuando la cantante se puso de novia con Rodrigo De Paul y se quiso comprar una casa para vivir junto con él: “Él padre le dijo que no”.

"Tini no tiene idea de dónde está la plata, ni en qué está invertida, no sabe nada de su patrimonio”, amplió sobre el momento financiero de la triple T.

Además agregó sobre la intención que ella tenia de invertir en un inmueble en Estados Unidos. "Yo vi que también se quiso comprar una casa en Miami y le dijeron que no porque ya tiene una, que es la de su mamá y su papá. ¿Cómo una chica de 29 años y con 70 palos en el banco no puede comprarse lo que quiere?", cuestionó tajante.

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