La AFA anunció un homenaje a Lionel Messi tras su despedida de la Selección: de qué se trata La iniciativa se llevará adelante en los estadios durante la próxima jornada del fútbol argentino y tendrá un significado especial para el capitán de la Selección e ídolo de millones. Por Agregar C5N en









Los hinchas que asistan a los estadios del fútbol argentino este fin de semana podrán sumarse al homenaje a Lionel Messi. Web

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este miércoles un homenaje a Lionel Messi por su trayectoria con la Selección argentina. El reconocimiento se llevará adelante durante la octava fecha del Torneo Clausura y alcanzará también a las distintas categorías del fútbol nacional, con una acción especial en todos los estadios.

Los árbitros detendrán los partidos cuando el reloj llegue a los 10 minutos y, en ese momento, se realizará un minuto de aplausos en las tribunas. La AFA explicó que la iniciativa busca expresar "agradecimiento y homenaje a la carrera de Lionel Messi en la Selección Argentina" y convocó a los hinchas a participar.

La elección del minuto responde al número que Messi llevó en su camiseta durante gran parte de su recorrido con el seleccionado argentino. La entidad también invitó a los simpatizantes a sumarse desde las tribunas y acompañar el reconocimiento destinado al capitán, una de las figuras más importantes de la historia del equipo nacional.

"Gracias por unir a un país": el homenaje de la Selección argentina a Lionel Messi tras su despedida La AFA ya había homenajeado al capitán con una pieza audiovisual publicada en las redes oficiales de la Selección, un día después de que Messi hablara sobre su futuro y confirmara que el Mundial de 2026 será su última participación. El video plantea una conversación imaginaria entre el escudo de la Albiceleste y el futbolista.

"Leo, te habla el escudo de la Selección. Y quería decirte lo mucho que te voy a extrañar", expresa el mensaje antes de recorrer más de dos décadas compartidas. La producción también repasa Qatar 2022 y la tercera estrella conseguida por Argentina: "Me llevaste con orgullo en el pecho, y me cambiaste para siempre. Porque yo tenía dos, y vos, me pusiste la tercera estrella". El Mundial 2026 fue la última participación de Lionel Messi en la Selección argentina. Web El audiovisual recuerda además los distintos números que Messi utilizó con el seleccionado, hasta llegar a la histórica camiseta 10, y menciona los momentos decisivos, las finales y también las etapas más difíciles. El cierre destaca su impacto entre generaciones y países: "Cada vez hay más chicos que se ponen esta camiseta. Y ¿sabés qué les escucho decir cada vez que la usan? Que cuando sean grandes, todos quieren ser como vos".