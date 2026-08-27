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Yanina Latorre aseguró que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán por iglesia ni civil: el motivo

La conductora habló con una fuente fidedigna y reveló qué hará la pareja para celebrar su amor.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, ¿qué pasará con su casamiento?

Tini Stoessel está en medio de la escena mediática tras el resultado de la auditoría a su padre y exrepresentante, lo que derivó en un conflicto económico. En este contexto, Yanina Latorre aprovechó para confirmar detalles privados sobre el casamiento del año con Rodrigo De Paul. De acuerdo con la información de la conductora de Sálvese Quien Pueda, quien se comunicó con una fuente muy cercana a la artista, Tini y Rodrigo no se van a casar por iglesia ni por civil.

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"Hablé con alguien cercano a Tini, la persona me dice: 'Nunca se habló de un prenupcial, porque ellos no se van a casar por iglesia. Ellos van a hacer una fiesta para coronar su amor. No por iglesia", reveló.

Con respecto a cómo planean celebrar su amor, Latorre aseguró que la pareja organizará una fiesta, aunque puso en duda que finalmente haya un casamiento por civil. "Ellos van a hacer una fiesta para coronar su amor. No sé si habrá boda civil. A mí me dicen: 'Van a hacer una fiesta para coronar su amor'. Acá hay mucha cosa metida. En ningún momento se pensó en no invitar a los padres. Ahora, la pregunta es: ¿irán los padres?", expresó.

Luego, negó que Tini haya mantenido una conversación con sus padres sobre el tema. "Nunca existió la charla de Tini con los padres porque ellos no van a firmar nada legal", sentenció.

En medio del escándalo, la mamá de Tini Stoessel llamó en vivo a Yanina Latorre: el desgarrador pedido

La mamá de Tini Stoessel protagonizó una inesperada secuencia al llamar a Yanina Latorre mientras se encontraba al aire de SQP y, sin darse cuenta de que tanto las personas presentes en el piso como los televidentes podían escuchar lo que decía, le hizo un desgarrador pedido a la conductora.

La familia Stoessel atraviesa uno de sus peores momentos a raíz de una disputa económica entre la artista y su papá, Alejandro Stoessel. Todo empeoró cuando la cantante conoció el resultado preliminar de la auditoría que solicitó para revisar la administración de su patrimonio y las sociedades vinculadas a su carrera, tras finalizar el vínculo profesional que mantuvieron durante 15 años.

Minutos antes de que terminara el programa, Yanina Latorre le avisó a los panelistas: "Me llama Mariana, la mamá de Tini". "Todo bien, estoy al aire. Sí, estoy al aire. ¿Querés que te llame después cuando termino? Es que ya estoy al aire y está saliendo", advirtió la conductora.

Pese a la advertencia, se escuchó fuerte y claro la petición de Mariana Muzlera: "Quiero que digas que hablé con vos, Yanina, por favor". Frente al desgarrador pedido, Yanina remarcó: "Ay, no, no. Está bien, la entiendo porque está pasándola mal y yo no me voy a meter con Mariana".

La mamá de la cantante Tini Stoessel, Mariana Lucía Muzlera, fue denunciada por la esposa de su padre por presunto hurto y defraudación.

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