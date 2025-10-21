IR A
Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por los mensajes a Enzo Fernández: "¡Mentirosa!"

La mediática decidió meterse de lleno en la polémica entre la conductora de MasterChef Celebrity y el futbolista campeón del mundo.

Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol.
Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

Durante una entrevista con Sálvese quien pueda, Valentina Cervantes expresó: "Wanda me preguntó y yo le dije, pero no hay ningún problema. Lo genera más la gente, no tengo ningún problema con ella, no me hizo nada a mí. Que yo sepa, no he visto ningún mensaje. A mí Enzo nunca me habló de nada". Con estas palabras, aseguró que no es verdad ninguna de las cosas que se dijeron últimamente.

Al respecto, Yanina Latorre remarcó: "Yo creo que a ella igual le chupa un huevo. Que le escriba a tu marido no me parece muy bueno... ¡Mentirosa! ¡Mentirosa!". Así, la mediática aseguró que la actual participante de MasterChef Celebrity no dijo la verdad con respecto a lo sucedido entre la conductora y el padre de sus hijos Benjamín y Olivia.

Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca: la demandaron por miles de dólares

La mediática Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca y la demandaron por miles de dólares, un nuevo problema legal al que deberá enfrentarse de inmediato y que podría alejarla de sus responsabilidades en televisión con Telefe, como es el caso de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara Wanda Cosmetics
