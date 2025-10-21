Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por los mensajes a Enzo Fernández: "¡Mentirosa!" La mediática decidió meterse de lleno en la polémica entre la conductora de MasterChef Celebrity y el futbolista campeón del mundo.







Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara. Redes sociales

La mediática Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por los supuestos mensajes que envió a Enzo Fernández y el escándalo alrededor de MasterChef Celebrity con Valentina Cervantes todavía parece estar muy lejos de terminar, por lo que Telefe seguramente exprimirá este conflicto en materia de rating.

Durante una entrevista con Sálvese quien pueda, Valentina Cervantes expresó: "Wanda me preguntó y yo le dije, pero no hay ningún problema. Lo genera más la gente, no tengo ningún problema con ella, no me hizo nada a mí. Que yo sepa, no he visto ningún mensaje. A mí Enzo nunca me habló de nada". Con estas palabras, aseguró que no es verdad ninguna de las cosas que se dijeron últimamente.

Al respecto, Yanina Latorre remarcó: "Yo creo que a ella igual le chupa un huevo. Que le escriba a tu marido no me parece muy bueno... ¡Mentirosa! ¡Mentirosa!". Así, la mediática aseguró que la actual participante de MasterChef Celebrity no dijo la verdad con respecto a lo sucedido entre la conductora y el padre de sus hijos Benjamín y Olivia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1980408558672867492&partner=&hide_thread=false VALU CERVANTES HABLÓ DE LOS MENSAJES DE WANDA A ENZO FERNÁNDEZ



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/HtWSVvsphe — América TV (@AmericaTV) October 20, 2025

Por el momento, Wanda Nara no dijo nada al respecto y esta información va de la mano con la que expresó Ángel De Brito días atrás, quien se encargó de revelar el conflicto con Valentina Cervantes. De esta manera, todo podría ser una jugada de Telefe para conseguir rating con motivo del morbo entre la conductora y la participante.