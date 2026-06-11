Yanina Latorre expuso a Diego Latorre en vivo: reveló el motivo por el que no pudo contener el llanto El comentarista deportivo cometió un error y no pudo aguantar la emoción. Qué dijo su esposa. Agregar C5N en









Más allá del blooper, Diego Latorre ya se encuentra en suelo estadounidense. Redes sociales

Yanina Latorre comentó al aire una escena que vivió junto a su marido, Diego Latorre, en las horas previas a su viaje al Mundial. La panelista contó que el exfutbolista hizo toda la despedida, lloró al irse, se despidió de los perros y luego tuvo que volver a casa porque se había equivocado de día, ya que el vuelo a Estados Unidos era 24 horas después de lo que él creía.

"Se fue el sábado, le hice la valija, le cerré todo, le di la plata, el pasaporte. Todo. Hay que armarle todo como un niño. Le puse el candado y le expliqué todo. Se va, se despide de los perros, llora, se va. Me voy corriendo a jugar al pádel, yo feliz, me sentía libre. A la media hora me llama", relató con detalle en el programa.

En la llamada le dijo: "Vuelvo a casa, me equivoqué de día, el vuelo es mañana. Un pelotudo. El pasaje era para el domingo y nunca lo leyó. Lloró al pedo, volvió. A mí me cagó el sábado porque tenía todo arreglado para ser feliz", disparó sin medias tintas. Yanina Latorre había organizado su día libre con la casa para ella sola, y la inesperada vuelta del "Gambeta" le cambió los planes.

Más allá del blooper, Diego Latorre ya se encuentra en suelo estadounidense, donde formará junto a Mariano Closs la dupla principal de Disney+/ESPN para la cobertura del Mundial. La Selección de Lionel Scaloni debutará el 16 de junio frente a Argelia, en un torneo que por primera vez reúne a 48 selecciones y que arranca oficialmente el 11 de junio.

Yanina Latorre enojada Yanina Latorre fulminó a Laura Ubfal Las declaraciones de Laura Ubfal sobre las mujeres de los futbolistas generaron una respuesta inmediata de Yanina Latorre en Sálvese quien pueda de América TV. La periodista había dicho en Bondi Live que ser pareja de un futbolista "no te da crédito de nada" y que las mujeres deberían tener mérito propio, palabras que Yanina Latorre recogió y respondió con contundencia.

"Destrabó un nuevo odio. Ahora odia a las botineras, donde me siento partícipe, porque por más que Diego se retiró hace 30 años, yo me casé con un jugador de fútbol", afirmó. Y después de ver el fragmento del streaming, fue más directa: "El resumen de lo que acabamos de ver es resentimiento al palo. Primero, no me siento tocada, yo soy mujer de una exfutbolista. Me hice conocida por llamarme Latorre, pero después lo sostuve". Laura Ubfal yanina latorre Redes sociales Yanina Latorre también le pidió a Ubfal mayor empatía hacia las mujeres que acompañan a los futbolistas: "Laura, tendrías que ser un poco más empática con la mujer. Casi todas trabajan, y si no trabajan es por elección. Parece que les molesta la guita, el éxito". La conductora no discutió la premisa de fondo, pero cuestionó el tono y la generalización que hizo la periodista al referirse a ese grupo.