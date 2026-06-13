Quita de intereses y planes de 36 a 60 cuotas: qué dicen los proyectos de ley presentados para aliviar el endeudamiento familiar

Entre préstamos y tarjetas de crédito, la morosidad acumuló 16 meses de suba consecutiva y ya alcanza al 11,5% de los argentinos, el nivel más alto desde 2004. Distintos bloques llevaron decenas de iniciativas al Congreso, a la espera de ser tratadas. Hay preocupación en el sector bancario, que ofrece "kits de soluciones" para ordenar las obligaciones financieras.

Atrasos en el pago de la tarjeta de crédito , sacar préstamos para pagar las deudas de las propias tarjetas, cuotas impagas, bajos salarios, paritarias menores a la inflación. Deudas y más deudas . Son algunos de los principales problemas que sufren los argentinos bajo el gobierno de Javier Milei . Pese a la defensa del modelo económico que el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo , hacen en cual foro empresarial asistan, a esta gestión se le atribuye una (triste) característica: la morosidad de las familias tocó el nivel más alto desde 2004.

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Los último datos del Banco Central marcan que, pese a una merma en la intensidad de la suba durante marzo (+0,3%), la irregularidad en el cumplimiento de los compromisos financieros es del 11,5% en la cartera total de préstamos. El detalle marca que los pagos atrasados en tarjetas de crédito y préstamos personales llegaron a 11,7% y 14,2% del total, respectivamente.

La preocupación no alcanza solamente a las entidades bancarias, en el caso de las billeteras virtuales el nivel de mora en el pago de deudas es del 30,5% , mientras que el segmento de deudores considerados “irrecuperables” llega casi al 11% del total.

En este marco, existen decenas de proyectos de ley presentados por distintos partidos políticos en el Congreso de la Nación para aliviar el sobreendeudamiento familiar y ayudar a los argentinos en tiempos de crisis. Las propuestas buscan establecer un alivio financiero mediante la refinanciación obligatoria de deudas por consumos básicos en 36 cuotas y hasta 60 meses, la eliminación de intereses punitorios y la prohibición de prácticas abusivas como la capitalización automática de intereses.

También se destacan la creación de fondos de compensación, financiados por utilidades bancarias, y la declaración de una emergencia económica y social para proteger la estabilidad del presupuesto familiar. El objetivo central de los mismos es garantizar condiciones de vida dignas y evitar la exclusión financiera de millones de personas atrapados en deudas.

Uno de los proyectos que más firmas tiene es el presentado por legisladores de Unión por la Patria donde se propone la creación de un "régimen de desendeudamiento" y que se declare la emergencia crediticia de las familias argentinas durante 24 meses.

Entre los acompañamientos figuran el del titular del bloque, Germán Martínez; los diputados de Patria Grande Itaí Hagman y Natalia Zaracho; el titular de la CTA Hugo Yasky; Cecilia Moreau y Carlos Castagneto.

La iniciativa también contempla una quita de intereses punitorios de cargos y/o del capital, la creación de un plan de pagos con una cuota mensual de hasta el 30% de los ingresos y que se conforme un fondo destinado a comprar, auditar y reestructurar las deudas de los argentinos.

También hay proyectos presentados por la diputada Marcela Pagano, el cual propone la realización de un test de la capacidad de pago de los solicitantes de créditos y fijar un límite a los proveedores para nuevos otorgamientos; y legisladores del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, con suspensión de ejecuciones por endeudamiento con créditos hipotecarios UVA, junto con períodos de gracia, reestructuración de deuda y extensión de plazos.

En definitiva, todas las iniciativas ponen como el principal responsable a los bancos, a quienes se le pide asumir parte del costo financiero con quitas, fijación de límites a los intereses y provisiones contables ya constituidas.

Sobreendeudamiento familiar: qué dicen los proyectos de ley presentados en el Congreso

Las diversas iniciativas legislativas coinciden en que la problemática es grave y proponen los siguientes puntos:

Planes de pago largos: proponen refinanciar las deudas en cuotas (entre 36 y 60 meses ) para que sean pagables.





proponen refinanciar las deudas en cuotas (entre ) para que sean pagables. Quitas de intereses: algunos de los proyectos impulsan perdonar hasta el 90% de la deuda de capital y eliminar el 100% de las multas e intereses por mora.





algunos de los proyectos impulsan perdonar hasta el de capital y eliminar el e intereses por mora. Tope al descuento del sueldo: la cuota nueva de financiamiento no podrá superar el 35% de los ingresos familiares netos.





la cuota nueva de financiamiento no podrá superar el netos. Bajar los intereses: prohibición de los bancos al anatocismo (el cobro de "interés sobre el interés") y fijar techos a las tasas.





prohibición de los bancos al anatocismo (el cobro de "interés sobre el interés") y fijar techos a las tasas. Plataformas digitales: creación de la plataforma "DesendeudAR", manejada por ANSES, para que la gente vea todas sus deudas juntas en un solo lugar y pueda negociar un plan de pago único.





creación de la plataforma manejada por ANSES, para que la gente vea todas sus deudas juntas en un solo lugar y pueda negociar un plan de pago único. Control a las apps y Fintech: regular a las billeteras virtuales y sistemas de "compra ahora y pagá después" para que no den créditos a personas que ya están muy endeudadas.

Qué dicen los bancos

A finales de abril, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, se refirió a las iniciativas propuestas por los legisladores al asegurar: “Nosotros estamos en contra de estos proyectos, porque todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito”.

De la misma manera, recordó que las entidades bancarias ya vienen implementando una serie de alternativas para los deudores propios. “El sistema bancario en general, se ha adelantado a lo que hoy lo quieren hacer”, incluso, agregó, "al 50% de la gente que opera con nuestros bancos ya se los llamó, detectamos que había un problema, y la deuda está refinanciada”.

banco central Los bancos, cautos ante la suba de la mora, pero ofrecen a sus clientes opciones de financiamiento.

En este marco, por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina ya ofrece en su web un "kit de soluciones para ordenar tus obligaciones financieras". Entre las principales variantes, se encuentra una consolidación de deudas, que contempla una tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $ 100 millones.

Con respecto a la refinanciación de saldos de tarjeta de crédito, la entidad aclara que la misma está disponible para "clientes que registran hasta 90 días de atraso en el pago de una tarjeta de crédito emitida por la institución". Da la chance de reestructurar saldos pendientes de hasta $ 10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%.