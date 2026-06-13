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Se supo: Oriana Sabatini reveló por qué no se junta con las mujeres de los futbolistas de la Selección

La esposa de Paulo Dybala rompió el silencio y dio detalles sobre su relación con las botineras de la Scaloneta. "Sigo en el chat, a no ser que hayan hecho otro", comentó.

La modelo contó por qué no se junta.

La modelo contó por qué no se junta.

En pleno fervor por el Mundial 2026, Oriana Sabatini habló sobre la interna de las botineras y contó por qué no se junta con las otras novias y esposas de los futbolistas de la Selección.

Oriana Sabatini en OLGA.
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La hija de Catherine Fulop le bajó el tono a las especulaciones sobre supuestas peleas o bandos dentro de las parejas del plantel. Al ser consultada sobre su relación con las chicas y la famosa "limpieza" de integrantes, Oriana disparó: "La relación es bárbara. Sigo en el chat, a menos que hayan hecho otro, que estaría perfecto porque no siempre convocan a los mismos jugadores y no son siempre las mismas mujeres las que viajan".

Dybala Sabatini Oriana
Oriana y Paulo en Qatar 2022.

Oriana y Paulo en Qatar 2022.

Enseguida aclaró: "No me ofendería en lo absoluto, está bueno armar un grupo de personas que te puedan acompañar en el lugar".

El verdadero motivo de su distancia: "Soy de quedarme sola haciendo nada"

Lejos de los mitos que rodean al glamoroso mundo de las "botineras", Oriana confesó que su distancia no tiene nada que ver con la mala onda, sino con un rasgo muy marcado de su personalidad: le escapa a los eventos masivos y prefiere el modo ermitaño.

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"No hay internas, cero. No es tan interesante como la gente cree, o al menos para mí" aseguró tajante. Y se sinceró sobre cómo vive las concentraciones. "Yo igual no me junto nunca con nadie, con suerte me junto con mis amigas".

"La verdad es que en todas las oportunidades que las chicas me invitaron a hacer algo, siempre les agradezco mucho que me tengan en cuenta, pero yo soy de quedarme en el cuarto completamente sola haciendo nada, me encanta", contó.

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