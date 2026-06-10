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Guerra feroz entre dos conductoras de televisión que eran amigas: "Estoy en contra"

El desembarco de una de las periodistas a América con su nuevo programa hizo estallar a otra mediática que también tiene un ciclo en el mismo canal. Por eso, criticó su forma de manejarse y disparó con todo.

Dos conductoras de América no se soportan.

Dos conductoras de América no se soportan.

La relación entre Yanina Latorre y Marina Calabró está completamente rota desde hace tiempo y, desde el inicio de Primicias Ya en América, la guerra entre las conductoras se hizo aún mayor. Ahora la pelea se hizo pública y disparan con todo entre sí mismas.

Lali y yanina
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Todo inició porque se dio el debut del nuevo programa que conducen Calabró junto a Luis Ventura en reemplazo del programa de Karina Mazzocco. Yanina Latorre fue dura para opinar por la fecha en la que se lanzó: “Le tengo miedo que arrancan justo la semana que comienza el Mundial. Creo que no es una fecha feliz".

Explicó que podría afectar a su audiencia, siendo que un ciclo nuevo tiene mucha audiencia la primera semana. Pero como está al Mundial, era posible que su público se distribuya y ya pierda un primer impacto.

Pero no solo eso, sino que también criticó la forma de manejarse antes del estreno. Fiel a su estilo, Yanina no tuvo problema en disparar contra Calabró: “Hicieron un montón de ensayos. Yo estoy en contra de eso porque no es una obra de teatro. ¿Qué vas a ensayar?".

Lo cierto es que la relación entre ellas está rota desde que Marina no se tomó a gracia que Yanina indague sobre su vida privada. Latorre había asegurado que jamás iba a hablarle de cosas privadas, sino que simplemente preguntaba lo que ya era viral y Calabró no se lo perdonó.

Yanina Latorre, sin piedad contra Lali Espósito: "Esta un poco exacerbada con la política"

Yanina Latorre habló sobre la artista durante su programa de radio en El Observador y cuestionó la forma en la que expresa públicamente sus posiciones políticas y apuntó directamente a su novio. ¿Qué dijo?

No hay duda que Lali Esposito la rompió este fin de semana tras los dos River que hizo, ni la lluvia ni el frio hizo pudieron con la artista y el público que enloqueció en cada performance de la cantante, Sin embargo, otros cuestionaron los mensajes políticos que realizo en algunas presentaciones.

En este sentido Latorre fue la encargada de hablar y dar su punto de vista, sobre la cantante. Si bien, Lali siempre tuvo una posición política evidente, la conductora asegura que desde que comenzó su relación con Pedro Rosemblat, hizo que ese aspecto aún se refuerce más: “Como que se exacerbó, tiene una fogoneadita”, lanzó.

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Luego fue por más y apuntó contra la influencia de su pareja: "Igual ella siempre estuvo comprometida con la parte política, pero desde que está con Pedro Rosenblat todo como que se exacerbó". A pesar de esa observación, aclaró que le tiene simpatía al periodista: "Es un chico inteligente y coherente".

Por último, reveló que sus dichos generaron una fuerte reacción en las redes sociales, donde fue tildada de "machista". Según explicó, gran parte de esas críticas estuvieron relacionadas con sus comentarios sobre la relación de la cantante con Rosenblat.

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