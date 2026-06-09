Quién es la famosa que abandonó "Muchachas", la serie de las mujeres de la Scaloneta tras grabar su participación

Según trascendió la joven famosa por sus escándalos, filmó la serie hasta el final, pero una curiosa razón la obligó a bajarse. ¿De quién se trata?

Según informó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, la serie inspirada en la vida de las mujeres de la Scaloneta estuvo atravesada por varias polémicas. Desde desacuerdos por el dinero que ofrecía la producción hasta la baja de una figura clave para el proyecto.

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La producción, que ya estrenó su primer episodio en Telefé, busca mostrar la intimidad de las parejas de los futbolistas de la Selección Argentina. Sin embargo, hubo una protagonista que, según reveló la conductora, aceptó participar, cobró los 10 mil dólares que ofrecía la serie y grabó su participación, pero luego decidió dar marcha atrás: “Firmó, grabó y después se arrepintió”, aseguró Latorre al referirse a Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister. Además, contó que la madre del futbolista también había sido parte del proyecto en un primer momento, aunque finalmente decidió no aparecer en pantalla.

Según reveló La Torre, la joven se bajó por el hate que recibe a diario: “ella devolvió la plata. Fue por el hate que recibe en redes. Hablé con muchas botineras y me dijeron que es divina, amorosa, pero que no se relaciona mucho con nadie”, explicó.

Las razones por la que la mujer de Alexis no se muestra, es debido a las repercusiones que tuvo la separación del futbolista con Cami Mayan, quien mantiene una buena relación con las otras mujeres de la Scaloneta. En este sentido, t ambién aseguró que Cova se siente excluida porque ella no fue agregada al grupo de Whatsapp que las chicas tienen.

En diálogo con Silvia Mc Allister, mamá de Alexis, aseguró a este medio, que por estas horas se encuentra en La Pampa abocada a cuestiones familiares. Sin embargo, al ser consultada por la polémica versión que indica que Ailén Cova se bajó de Muchachas tras haber grabado su participación, evitó profundizar en el tema, "no sé, tampoco sé cómo está Ailén. La veré allá si es que puedo viajar", respondió con cautela, dejando más interrogantes que certezas sobre la inesperada decisión que sacudió a la producción.

Muchachas, quiénes son las otras protagonistas de la serie

La superproducción se adentrará en la intimidad de sus hogares y mostrará cómo es su vida cotidiana mientras acompañan las carreras de los futbolistas. Entre las protagonistas se encuentran Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero, Muriel López Benítez, Sabrina Di Marzo y Agustina Bacerano. se supo que las protagonistas habrían recibido alrededor de 10 mil dólares por su intervención en la serie.

En el caso de Agustina, cuando se grabó la producción todavía estaba en pareja con Germán Pezzella. Sin embargo, con el correr de los meses la relación llegó a su fin. Según trascendió, mientras ella se encontraba trabajando como modelo en Nueva York, el futbolista habría iniciado un vínculo con otra mujer, situación que derivó en la separación.

WhatsApp Image 2026-06-09 at 17.28.40 (1) Agustina Bacerano, a pesar de romper su relación con Pezzela, autorizó que su parte se transmita.

A raíz de la repercusión mediática que tuvo la ruptura, la producción le ofreció la posibilidad de no formar parte del documental. No obstante, Agustina decidió seguir adelante y mantener su participación en el proyecto.