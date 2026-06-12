Danelik de Gran Hermano mostró sus retoques estéticos para parecerse a Megan Fox: "Para mi marido Brian"

La exhermanita sorprendió a sus seguidores al mostrar los cambios que realizó en su rostro mediante distintos tratamientos estéticos.

Danelik, exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada, le mostró a sus seguidores las intervenciones estéticas que se hizo en el rostro para parecerse a la actriz estadounidense Megan Fox y, de esa manera, complacer a su "marido", Brian Sarmiento.

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A través de su cuenta de TikTok, Danelik comparte a diario distintos aspectos de su vida fuera de la casa más famosa del país. En los últimos meses, gran parte de su contenido estuvo centrado en su relación con Brian Sarmiento y en los cambios personales que viene atravesando.

En ese contexto, la exparticipante sorprendió a sus seguidores al revelar que se realizó varios retoques estéticos. Según contó en uno de sus videos, decidió someterse a distintos procedimientos con el objetivo de modificar algunos rasgos de su rostro. "Me quiero parecer a Megan Fox", expresó entre risas.

Luego detalló: "Me hice la mirada de gatito y me estiré toda". Mientras hablaba, mostró el resultado de la intervención, con el rostro todavía inflamado por el procedimiento. "Por ahora no puedo hacer muchos gestos porque me tira y me duele, pero hasta ahora me encanta el resultado. Lo que sigue, creo, es operarme la nariz", relató.

Además, explicó que se aplicó ácido hialurónico en los labios para darles mas volumen. Como suele ocurrir con cada publicación de la influencer, el video rápidamente se viralizó y generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

La noche apasionada entre Danelik y Brian Sarmiento

La edición 2026 de Gran Hermano volvió a tener un capítulo cargado de romance, polémica y confesiones íntimas luego de que Danelik revelara detalles del reencuentro con Brian Sarmiento tras la eliminación del exfutbolista del reality de Telefe. La influencer confirmó que, apenas él salió de la casa, ambos pudieron reencontrarse en el hotel donde debía cumplir el aislamiento correspondiente y que la emoción acumulada durante semanas terminó en un momento de mucha intensidad entre los dos.

Danelik fue quien decidió romper el silencio y contar cómo fue ese esperado encuentro con Brian, una situación que muchos seguidores de Gran Hermano: Generación Dorada estaban esperando conocer. La participante explicó que la distancia durante el aislamiento hizo que ambos se extrañaran y que el vínculo que habían construido dentro del programa se mantuvo firme fuera de las cámaras.

brian sarmiento danelik

Brian, por su parte, había reconocido al salir que había extrañado especialmente la energía y la alegría de Danelik dentro de la convivencia.

La declaración que más llamó la atención llegó cuando Danelik habló sobre la intimidad de la pareja y comparó este segundo encuentro con el primero que habían tenido dentro del reality. Sin esquivar preguntas, la influencer aseguró que esta vez fue diferente y expresó: "Fue mejor que la anterior. Fue más cómodo, más placentero".

Sus palabras rápidamente generaron repercusión porque mostraron que la conexión entre ambos no quedó solamente como una estrategia televisiva, sino que continuó después del juego.