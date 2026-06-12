Se reveló un informe que contradice la denuncia de Juana Tinelli: qué dice

La hija de Marcelo Tinelli hizo una denuncia que se convirtió en uno de los escándalos del día. Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a surgir versiones que pondrían en duda parte del relato.

Juana Tinelli denunció a su exnovio Bautista Cuiña por violencia de género. El presunto ataque ocurrió durante la madrugada en el boliche Costa 7070, ubicado en la Costanera porteña. Sin embargo, en las últimas horas trascendió un supuesto informe interno elaborado por la gerencia del establecimiento que contradice la versión presentada por Juana ante las autoridades.

Según reveló Marina Calabró en Primicias Ya, el informe fue confeccionado por las autoridades del lugar luego de que intervinieran el SAME y la Policía. Allí se describe cronológicamente lo que ocurrió dentro del boliche, datos que deberán ser analizados por la Justicia junto a las demás pruebas.

Según detalla el informe, el conflicto se inició cerca de las 5 de la mañana en una mesa que ocupaba Bautista mientras Juanita se encontraba bailando con otro joven. En ese momento, el titular de la mesa le pidió que se retiraran del lugar. "Tras ese intercambio, se produjo una discusión y Juana le propinó golpes y rasguños a su expareja", señala el documento.

"Minutos después bajó del club llorando y a los gritos, manifestando que su expareja le había dado un golpe de puño. Se intentó hablar con ella para tranquilizarla y entender lo sucedido, pero insistía en que debíamos retirar al otro involucrado", agrega el informe del boliche.

También detalla que el personal del lugar intentó hablar con la joven para calmar la situación, pero, ante la negativa de Tinelli, llamaron al SAME y a la Policía: "Se le solicitó al chico involucrado que bajara para hablar con personal policial, pero se negó por temor a que lo demoraran o detuvieran. Luego de varios minutos, Juana se retiró del establecimiento".

Finalmente, el documento sostiene que Juana abandonó el boliche y que luego la Policía realizó una consulta con la fiscalía correspondiente. Además, deja constancia de que el establecimiento quedó a disposición de la investigación y el requerimiento de las cámaras de seguridad.

Amalia Granata defendió a Bautista y habló de Juanita Tinelli: "Tiene problemas psiquiátricos"

En este sentido, fue Amalia Granata quien defendió al exnovio de Juanita en Primicias Ya. La periodista, que mantiene una cercana relación con la familia Cuiña, aseguró que los hechos ocurrieron de otra manera. "Él estaba en un boliche, había sacado una mesa con sus amigos. Ella fue a la mesa donde estaba él y empezó a chapar con otro muchacho delante suyo. Él se acerca y les pide que se retiren de su mesa, ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña. Él tiene rasguños de ella", afirmó Granata.

Embed LA DENUNCIA DE LA HIJA DE TINELLI: HABLA AMALIA GRANATA



"Ofrecimos a la Justicia los videos de lo sucedido"

"Juana golpeó y rasguñó a su ex pareja"

"Esta chica tiene graves problemas psicológicos"



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Al mismo tiempo, aseguró que el joven decidió retirarse del establecimiento para evitar problemas. "Ahí decidió irse del boliche, se fue para que no fuera un escándalo. Él no le pegó. La familia está tranquila porque hay cámaras", dijo, y continuó: "Se enteró hoy a la mañana de la denuncia. No vio a la Policía ni al SAME. Él tiene este intercambio de palabras con ella, ella lo rasguña y él decide irse".

Tras esto, aseguró que Juanita Tinelli tiene graves problemas psicológicos: "Es una relación tóxica. Tinelli también lo sabe y ha hablado con la familia de Bauti. Ella tiene problemas psicológicos que nadie habla". En este sentido, agregó que la familia de Bautista viene atravesando situaciones complejas hace tiempo.

"La familia lo viene padeciendo con esta chica. Tiene grandes problemas psiquiátricos y lo digo porque lo sé. Su propia familia también. Es difícil manejarla. Esta chica no está bien y me da pena. Entiendo que para la familia es difícil abordar este tema, pero necesita ayuda urgente", afirmó.