IR A
IR A

Se reveló un informe que contradice la denuncia de Juana Tinelli: qué dice

La hija de Marcelo Tinelli hizo una denuncia que se convirtió en uno de los escándalos del día. Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a surgir versiones que pondrían en duda parte del relato.

Juana tinelli

Juana tinelli, envuelta en un escandalo con su ex.

Juana Tinelli denunció a su exnovio Bautista Cuiña por violencia de género. El presunto ataque ocurrió durante la madrugada en el boliche Costa 7070, ubicado en la Costanera porteña. Sin embargo, en las últimas horas trascendió un supuesto informe interno elaborado por la gerencia del establecimiento que contradice la versión presentada por Juana ante las autoridades.

Aún aguardaba poder comunicarse con ella para conocer de primera mano lo ocurrido.
Te puede interesar:

El mensaje de Marcelo Tinelli tras enterarse de la dura denuncia de su hija Juana a su ex novio

Según reveló Marina Calabró en Primicias Ya, el informe fue confeccionado por las autoridades del lugar luego de que intervinieran el SAME y la Policía. Allí se describe cronológicamente lo que ocurrió dentro del boliche, datos que deberán ser analizados por la Justicia junto a las demás pruebas.

juanita tinelli y baustista cuiña

Según detalla el informe, el conflicto se inició cerca de las 5 de la mañana en una mesa que ocupaba Bautista mientras Juanita se encontraba bailando con otro joven. En ese momento, el titular de la mesa le pidió que se retiraran del lugar. "Tras ese intercambio, se produjo una discusión y Juana le propinó golpes y rasguños a su expareja", señala el documento.

"Minutos después bajó del club llorando y a los gritos, manifestando que su expareja le había dado un golpe de puño. Se intentó hablar con ella para tranquilizarla y entender lo sucedido, pero insistía en que debíamos retirar al otro involucrado", agrega el informe del boliche.

También detalla que el personal del lugar intentó hablar con la joven para calmar la situación, pero, ante la negativa de Tinelli, llamaron al SAME y a la Policía: "Se le solicitó al chico involucrado que bajara para hablar con personal policial, pero se negó por temor a que lo demoraran o detuvieran. Luego de varios minutos, Juana se retiró del establecimiento".

Embed

Finalmente, el documento sostiene que Juana abandonó el boliche y que luego la Policía realizó una consulta con la fiscalía correspondiente. Además, deja constancia de que el establecimiento quedó a disposición de la investigación y el requerimiento de las cámaras de seguridad.

Amalia Granata defendió a Bautista y habló de Juanita Tinelli: "Tiene problemas psiquiátricos"

En este sentido, fue Amalia Granata quien defendió al exnovio de Juanita en Primicias Ya. La periodista, que mantiene una cercana relación con la familia Cuiña, aseguró que los hechos ocurrieron de otra manera. "Él estaba en un boliche, había sacado una mesa con sus amigos. Ella fue a la mesa donde estaba él y empezó a chapar con otro muchacho delante suyo. Él se acerca y les pide que se retiren de su mesa, ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña. Él tiene rasguños de ella", afirmó Granata.

Embed

Al mismo tiempo, aseguró que el joven decidió retirarse del establecimiento para evitar problemas. "Ahí decidió irse del boliche, se fue para que no fuera un escándalo. Él no le pegó. La familia está tranquila porque hay cámaras", dijo, y continuó: "Se enteró hoy a la mañana de la denuncia. No vio a la Policía ni al SAME. Él tiene este intercambio de palabras con ella, ella lo rasguña y él decide irse".

Tras esto, aseguró que Juanita Tinelli tiene graves problemas psicológicos: "Es una relación tóxica. Tinelli también lo sabe y ha hablado con la familia de Bauti. Ella tiene problemas psicológicos que nadie habla". En este sentido, agregó que la familia de Bautista viene atravesando situaciones complejas hace tiempo.

"La familia lo viene padeciendo con esta chica. Tiene grandes problemas psiquiátricos y lo digo porque lo sé. Su propia familia también. Es difícil manejarla. Esta chica no está bien y me da pena. Entiendo que para la familia es difícil abordar este tema, pero necesita ayuda urgente", afirmó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Siguen los chispazos entre el presentador y la modelo peruana.

La irónica reacción de Marcelo Tinelli al enterarse lo peor de Milett Figueroa

Aseguran que Tinelli se separó.

Se separó Marcelo Tinelli después de dos meses de relación

El dirigente peronista mantenía una estrecha relación con el mítico artista.

El recuerdo de Máximo Kirchner sobre el Indio Solari: "Estuvo cuando muchos se borraban"

Sofía Sola

Sofía Sola habló sobre su carrera de modelaje en Barcelona y una frase preocupó a sus seguidores: "A veces me quiero morir"

El actor murió en la sala de su casa.

Murió un actor de la saga El Padrino tras varias semanas en soporte vital

Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

últimas noticias

El jefe de Gabinete, cada vez más complicado.

Caso Adorni: el fiscal Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba y analiza ampliar la causa

Hace 8 minutos
La relación de Danelik y Brian Sarmiento continúa fuera de Gran Hermano.

Danelik de Gran Hermano mostró sus retoques estéticos para parecerse a Megan Fox: "Para mi marido Brian"

Hace 27 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 13 de junio

Hace 33 minutos
Juana tinelli, envuelta en un escandalo con su ex.

Se reveló un informe que contradice la denuncia de Juana Tinelli: qué dice

Hace 1 hora
El riesgo país sigue cayendo. 

El riesgo país cayó a 437 puntos, el nivel más bajo desde 2018

Hace 1 hora