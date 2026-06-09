Yanina Latorre, sin piedad contra Lali Espósito: "Esta un poco exacerbada con la política"

La conductora, sin pelos en la lengua, cuestionó a la cantante y a sus show en el estadio Monumental. Y no dudó en apuntar a su pareja, Pedro Rosemblat.

Yanina Latorre habló sobre la artista durante su programa de radio en El Observador y cuestionó la forma en la que expresa públicamente sus posiciones políticas y apuntó directamente a su novio. ¿Qué dijo?

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No hay duda que Lali Esposito la rompió este fin de semana tras los dos River que hizo, ni la lluvia ni el frio hizo pudieron con la artista y el público que enloqueció en cada performance de la cantante, Sin embargo, otros cuestionaron los mensajes políticos que realizo en algunas presentaciones.

En este sentido Latorre fue la encargada de hablar y dar su punto de vista, sobre la cantante. Si bien, Lali siempre tuvo una posición política evidente, l a conductora asegura que desde que comenzó su relación con Pedro Rosemblat, hizo que ese aspecto aún se refuerce más: “Como que se exacerbó, tiene una fogoneadita” , lanzó.

“EL ARTISTA NO DEBERÍA MANIFESTARSE POLÍTICAMENTE” Luego de que Lali Espósito cruzara a Javier Milei en su show en River, Yanina Latorre señaló que a los artistas no les conviene “politizar su carrera” porque “la gente deja de pagar una entrada” para ir a verlos. … https://t.co/0cRVjPQc5D pic.twitter.com/wBuoepsODc

Todo comenzó cuando en la mesa recordaron los últimos recitales de la cantante y analizaron las críticas que recibió por parte del presidente y de algunos sectores del oficialismo. Si bien la conductora destacó el talento de la artista, también aprovechó para cuestionar su rol en la escena política.

"Lo mejor es que el artista no manifieste su opinión públicamente porque se termina politizando la carrera y, a veces, dejas de facturar", opinó durante el debate.

Luego fue por más y apuntó contra la influencia de su pareja: "Igual ella siempre estuvo comprometida con la parte política, pero desde que está con Pedro Rosenblat todo como que se exacerbó". A pesar de esa observación, aclaró que le tiene simpatía al periodista: "Es un chico inteligente y coherente".

Por último, reveló que sus dichos generaron una fuerte reacción en las redes sociales, donde fue tildada de "machista". Según explicó, gran parte de esas críticas estuvieron relacionadas con sus comentarios sobre la relación de la cantante con Rosenblat.

Los recitales de Lali en River

Los shows del 6 y 7 de junio en el Estadio de River representaron el cierre de la gira "No vayas a atender cuando el demonio llama" y se convirtieron en el punto más alto de la carrera de Lali Espósito hasta la fecha. Ambas funciones se agotaron por completo, reuniendo a más de 160.000 personas a lo largo de las dos noches, con un repertorio de 38 canciones que recorrió todas las etapas de su trayectoria.

El momento de mayor impacto internacional fue la aparición de Kylie Minogue, quien se unió a Lali para interpretar a dúo Can't Get You Out of My Head y Padam Padam. La cantante también compartió escenario con Miranda!, Duki y Dillom, completando sobre las tablas a todos los artistas invitados de la gira.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje al Indio Solari, fallecido el viernes 5 de junio, apenas un día antes del primer show. Lali fusionó su canción "No me importa" con el himno ricotero "Ji Ji Ji", generando lo que se describió como "el pogo más grande del pop" mientras las pantallas proyectaban imágenes del exlíder de Los Redondos.

Durante el show del domingo, la artista también reflexionó sobre su enfrentamiento público con el presidente Javier Milei. Agradeció a sus fans por el apoyo y reconoció que le habían aconsejado "cerrar la boca" para no confrontar con el gobierno ni con quienes la agredían en la llamada "batalla cultural". Agregó además que ver el estadio lleno le generó satisfacción por la elección que terminó tomando.