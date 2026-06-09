IR A
IR A

Yanina Latorre, sin piedad contra Lali Espósito: "Esta un poco exacerbada con la política"

La conductora, sin pelos en la lengua, cuestionó a la cantante y a sus show en el estadio Monumental. Y no dudó en apuntar a su pareja, Pedro Rosemblat.

Lali y yanina

Lali y yanina

Yanina Latorre habló sobre la artista durante su programa de radio en El Observador y cuestionó la forma en la que expresa públicamente sus posiciones políticas y apuntó directamente a su novio. ¿Qué dijo?

Las mujeres de la Scaloneta
Te puede interesar:

Quién es la famosa que abandonó "Muchachas", la serie de las mujeres de la Scaloneta tras grabar su participación

No hay duda que Lali Esposito la rompió este fin de semana tras los dos River que hizo, ni la lluvia ni el frio hizo pudieron con la artista y el público que enloqueció en cada performance de la cantante, Sin embargo, otros cuestionaron los mensajes políticos que realizo en algunas presentaciones.

En este sentido Latorre fue la encargada de hablar y dar su punto de vista, sobre la cantante. Si bien, Lali siempre tuvo una posición política evidente, la conductora asegura que desde que comenzó su relación con Pedro Rosemblat, hizo que ese aspecto aún se refuerce más: “Como que se exacerbó, tiene una fogoneadita”, lanzó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Observador1079/status/2064084596417769964&partner=&hide_thread=false

Todo comenzó cuando en la mesa recordaron los últimos recitales de la cantante y analizaron las críticas que recibió por parte del presidente y de algunos sectores del oficialismo. Si bien la conductora destacó el talento de la artista, también aprovechó para cuestionar su rol en la escena política.

"Lo mejor es que el artista no manifieste su opinión públicamente porque se termina politizando la carrera y, a veces, dejas de facturar", opinó durante el debate.

Luego fue por más y apuntó contra la influencia de su pareja: "Igual ella siempre estuvo comprometida con la parte política, pero desde que está con Pedro Rosenblat todo como que se exacerbó". A pesar de esa observación, aclaró que le tiene simpatía al periodista: "Es un chico inteligente y coherente".

Por último, reveló que sus dichos generaron una fuerte reacción en las redes sociales, donde fue tildada de "machista". Según explicó, gran parte de esas críticas estuvieron relacionadas con sus comentarios sobre la relación de la cantante con Rosenblat.

Los recitales de Lali en River

Los shows del 6 y 7 de junio en el Estadio de River representaron el cierre de la gira "No vayas a atender cuando el demonio llama" y se convirtieron en el punto más alto de la carrera de Lali Espósito hasta la fecha. Ambas funciones se agotaron por completo, reuniendo a más de 160.000 personas a lo largo de las dos noches, con un repertorio de 38 canciones que recorrió todas las etapas de su trayectoria.

El momento de mayor impacto internacional fue la aparición de Kylie Minogue, quien se unió a Lali para interpretar a dúo Can't Get You Out of My Head y Padam Padam. La cantante también compartió escenario con Miranda!, Duki y Dillom, completando sobre las tablas a todos los artistas invitados de la gira.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje al Indio Solari, fallecido el viernes 5 de junio, apenas un día antes del primer show. Lali fusionó su canción "No me importa" con el himno ricotero "Ji Ji Ji", generando lo que se describió como "el pogo más grande del pop" mientras las pantallas proyectaban imágenes del exlíder de Los Redondos.

Durante el show del domingo, la artista también reflexionó sobre su enfrentamiento público con el presidente Javier Milei. Agradeció a sus fans por el apoyo y reconoció que le habían aconsejado "cerrar la boca" para no confrontar con el gobierno ni con quienes la agredían en la llamada "batalla cultural". Agregó además que ver el estadio lleno le generó satisfacción por la elección que terminó tomando.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Yanina Latorre defendió la forma de vida del Indio Solari, tras la noticia de su muerte.

Tras la muerte del Indio Solari, Yanina Latorre lo defendió de las críticas: "No nos debía nada"

El actor murió en la sala de su casa.

Murió un actor de la saga El Padrino tras varias semanas en soporte vital

Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

El Indio Solari junto a Wos, uno de los artistas que lo despidió.

Los emotivos mensajes de los artistas para despedir al Indio Solari

El dirigente político durante una visita al cantante.

La despedida de Aníbal Fernández al Indio: "Es un día muy triste para los que somos del palo"

El Indio Solari, durante la entrevista con Mario Pergolini en Tsunami: un oceáno de gente.
play

El día que el Indio Solari reveló que sufría Parkinson

últimas noticias

Potencias mundiales invirtieron en 2025 un valor récord de u$s118.800 millones en armamento nuclear. 

La inversión global en armas nucleares creció un 19% y es la más alta de la historia

Hace 17 minutos
play
Emilia Mernes en la previa del show que realizó Telemundo a dos días del Mundial 2026.

El impactante vestido en homenaje a la Selección que usó Emilia Mernes para la previa del Mundial 2026

Hace 30 minutos
Luis Caputo se encontró con la Cámara Argentino-China

Luis Caputo se reunió con la Cámara Argentino-China en medio de las renegociaciones por el swap

Hace 33 minutos
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 2, este miércoles 10 de junio

Hace 47 minutos
La cancha donde juega hoy la Seleción.

Los impactantes videos del diluvio en Alabama antes del partido de la Selección argentina

Hace 50 minutos