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Patricio Albacete apareció tras ser procesado por violencia de género: "¿Me entendés o no?"

El exPuma fue procesado por violencia y privación ilegitima de la libertad, tras la denuncia que hizo su esposa. Al salir del juzgado fue consultado por un periodista y sus respuestas estuvieron cargadas de tensión.

La pareja se casó en junio de 2024 y se separó en noviembre de 2025.

La pareja se casó en junio de 2024 y se separó en noviembre de 2025.

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El exrugbier Patricio "Pato" Albacete fue interceptado por un periodista de América y reveló cómo está atravesando la situación, tras ser denunciado por su esposa Pamela Pombo.

Una famosa acusó a Yanina Latorre de mentir.
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La aparición del exPuma, fue después de que se difundieran de las terribles imágenes que Sálvese Quien Pueda, el programa de Yanina Latorre, mostró al aire. En las imágenes se puede ver a Pamela siendo violentada por Albacete. Tras esto, el exrugbier prefirió guardar silenció y no aparecer, sin embargo, hoy el periodista Oliver Quiroz lo interceptó mientras caminaba por la calle, al ver las cámaras, Albacete se mostró reacio y dejó en claro que no tenía intención de hablar, "no voy a declarar", dijo Albacete.

Sin embargo, ante la insistencia del cronista deslizó algunas palabras, “Te agradezco. ¿Me entendés o no? No voy a hacer declaraciones”.

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Tras esto fue consultado por las imágenes donde se lo ve agrediendo a Pombo, "amigo, ¿me estás entendiendo? No voy a hacer declaraciones", expresó visiblemente molesto por la pregunta.

Si bien no estaba interesado en hablar, si declaró sobre la actitud que decidió tomar ante el expediente judicial, "Estoy manejando esto legalmente y judicialmente, y pienso seguir así” y continuó, “estoy presentándome ante la Justicia para resolver la situación como corresponde, así que no voy a hacer más declaraciones que esa".

La denuncia de Pamela Sosa a Albacete por violencia de género

Hace meses se viralizó un video con gritos, golpizas y hasta un intento de ahorcamiento por parte del deportista donde la exvedette pedía por su vida. El caso ya está en la Justicia y, hasta ahora, el rugbier eligió no hablar del tema.

La fisicoculturista se separó de su marido en noviembre del 2025, y decidió dar a conocer el calvario que vivió como víctima de violencia de género en su hogar. Según contó la mediática, la violencia fue escalando desde el momento de la boda, en junio de 2024, hasta llegar a temer por su vida.

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Además, Pombo dio evidencias de la violencia económica que ejerció sobre ella, y cómo Albacete interpuso una medida cautelar para desalojarla de la casa familiar: "Hace siete meses que estoy en alerta, que no duermo, que no como bien", confesó en televisión.

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