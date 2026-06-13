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Murió un famoso conductor que cambió la televisión para siempre

El reconocido periodista y crítico de cine perdió la vida por causas que aún se investigan y estuvo rodeado de sus afectos hasta el final. La familia fue la encargada de dar la noticia.

Gene Shalit murió a los 100 años.

Gene Shalit murió a los 100 años.

La televisión estadounidense despide a uno de sus rostros más emblemáticos. Gene Shalit, el legendario crítico de cine y artes del programa Today de NBC, falleció en paz el viernes a los 100 años, según confirmó su familia.

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Más allá de su inconfundible aspecto con su enorme bigote y moños para sus looks, Shalit transformó para siempre la forma en que el público masivo consumía cine.

Quién era Gene Shalit, la cara histórica y visible de la NBC

Cuando Shalit llegó a la NBC en 1970, no tenía experiencia en radio. Le preguntaron si se animaba y duró 40 años. Antes de su llegada, la crítica de cine era exclusiva de diarios y revistas. Al llevar sus reseñas al programa matutino más visto de EE. UU., democratizó el debate cinematográfico y obligó a las cadenas competidoras a buscar sus propios críticos.

Su productor por más de 20 años destacó que, detrás de los chistes y su look inusual, había una inteligencia brillante que buscaba entretener e iluminar al espectador sin imponerse.

Gene SHalit
El conductor trabajó 40 años en la NBC.

El conductor trabajó 40 años en la NBC.

El accidente que le cambió la vida a Gene Shalit

Tras sufrir un accidente automovilístico en 1994 que le fracturó una pierna, continuó trabajando grabando sus reseñas directamente desde el estudio de su casa hasta su retiro definitivo en 2010.

Su impacto fue tal que se convirtió en un personaje de la cultura popular, siendo parodiado en Saturday Night Live y apareciendo en shows como Plaza Sésamo, Padre de Familia y Bob Esponja. Hoy, el periodismo de espectáculos despide al hombre que demostró que el cine también se explicaba en la pantalla chica.

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