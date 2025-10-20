IR A
IR A

Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca: la demandaron por miles de dólares

La conductora de Telefe quedó envuelta en una nueva polémica y ahora el problema está ligado a su vida empresarial.

Wanda Nara deberá enfrentarse a la justicia nuevamente.

Wanda Nara deberá enfrentarse a la justicia nuevamente.

Redes sociales
Uno de los 24 participantes de MasterChef Celebrity será eliminado.
Te puede interesar:

Llega la primera eliminación a MasterChef Celebrity: quién dejará el certamen culinario

A través del programa televisivo Infama, el periodista Santiago Sposato reveló: "Wanda tiene una denuncia por usurpación de marca porque los cosméticos que ella comercializaba, que hace tiempo no la veo en las redes, los que conocimos como Wanda Cosmetics, parece que ya existían y eran de otra persona que ya los tenía registrados". Con estas palabras, se trata de una demanda muy grave por fraude empresarial.

"Este señor estaba en pareja con una chica Wanda, se dedicaba a esto y en un momento registró Wanda Cosmetics y W Cosmetics y los comercializaba. Ramiro Rubio es el denunciante", agregó Sposato. De esta manera, la mediática deberá responder ante la justicia luego de la aparición de este impensado conflicto legal.

Wanda Nara Wanda Cosmetics
Wanda Cosmetics fue lanzada en mayo de 2021.

Wanda Cosmetics fue lanzada en mayo de 2021.

Por el lado de la posibilidad de no llegar a juicio, el periodista continuó: "Pide un resarcimiento porque él dice que cuando alguien quiere entrar a su marca, es redireccionado a la marca de Wanda Nara". Quieren el cese inmediato del uso de la marca y una compensación por daños y perjuicios causados, con un monto ideal de u$s350 mil.

Ante todo esto, la panelista Karina Iavícoli se contactó con la abogada Ana Rosenfeld, quien representa a Wanda Nara. Así, habló en vivo con Infama y aseguró que la usurpación de marca es justamente al revés, un giro de 180 grados inesperado que podría significar que la perjudicada en todo esto es la conductora de MasterChef Celebrity.

Embed - FUERTE DENUNCIA CONTRA WANDA: LA ACUSAN DE USURPACIÓN DE MARCA

Se filtró el picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Escribime..."

La mediática Wanda Nara quedó expuesta luego de filtrarse su picante mensaje privado a Enzo Fernández, algo que desató un fuerte escándalo en MasterChef Celebrity con la participante Valentina Cervantes, ya que ella es la actual pareja y madre de los dos hijos del futbolista.

Wanda Nara Valentina Cervantes Enzo Fernández
Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.

Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.
play

Se filtró el picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Escribime..."

Wanda Nara no seguiría al frente de un importante programa.
play

Telefe desplazó a Wanda Nara del 2026: cambiará la conducción de un exitoso programa

Maxi López desafió a Wanda Nara.

El picante cruce de Maxi López con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "En una época le gustaba"

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity.

Qué es Tatiana: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Wanda Nara le hizo reclamos a Maxi López.

La picante conversación entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity: "Todo congelado"

últimas noticias

La mujer fue detenida por la Policía de Córdoba.

Córdoba: detuvieron a una mujer por un ataque a balazos contra una adolescente

Hace 9 minutos
Pablo Laurta fue derivado a la cárcel de Cruz del Eje.

"Hice lo necesario para rescatar a mi hijo", insistió Pablo Laurta al llegar a Córdoba

Hace 25 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 21 de octubre

Hace 30 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 21 de octubre

Hace 34 minutos
María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Hace 39 minutos