Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca: la demandaron por miles de dólares La conductora de Telefe quedó envuelta en una nueva polémica y ahora el problema está ligado a su vida empresarial.







Wanda Nara deberá enfrentarse a la justicia nuevamente. Redes sociales

La mediática Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca y la demandaron por miles de dólares, un nuevo problema legal al que deberá enfrentarse de inmediato y que podría alejarla de sus responsabilidades en televisión con Telefe, como es el caso de MasterChef Celebrity.

A través del programa televisivo Infama, el periodista Santiago Sposato reveló: "Wanda tiene una denuncia por usurpación de marca porque los cosméticos que ella comercializaba, que hace tiempo no la veo en las redes, los que conocimos como Wanda Cosmetics, parece que ya existían y eran de otra persona que ya los tenía registrados". Con estas palabras, se trata de una demanda muy grave por fraude empresarial.

"Este señor estaba en pareja con una chica Wanda, se dedicaba a esto y en un momento registró Wanda Cosmetics y W Cosmetics y los comercializaba. Ramiro Rubio es el denunciante", agregó Sposato. De esta manera, la mediática deberá responder ante la justicia luego de la aparición de este impensado conflicto legal.

Wanda Nara Wanda Cosmetics Wanda Cosmetics fue lanzada en mayo de 2021. Redes sociales

Por el lado de la posibilidad de no llegar a juicio, el periodista continuó: "Pide un resarcimiento porque él dice que cuando alguien quiere entrar a su marca, es redireccionado a la marca de Wanda Nara". Quieren el cese inmediato del uso de la marca y una compensación por daños y perjuicios causados, con un monto ideal de u$s350 mil.