Una figura del espectáculo destrozó a Yanina Latorre: "Fui víctima de sus inventos" Una mediática reapareció en un programa de streaming y lanzó duras críticas contra la panelista televisiva. Agregar C5N en









Una famosa acusó a Yanina Latorre de mentir.

Mimi Alvarado volvió a encender la polémica en el mundo del espectáculo al apuntar sin filtros contra Yanina Latorre durante su participación en el ciclo de streaming Qué Tupé, el programa conducido por Enzo Aguilera. La mediática dominicana sorprendió a los integrantes del espacio digital con un descargo sumamente combativo y directo, generando una repercusión inmediata en el ambiente de la farándula televisiva.

La pareja de Luciano "El Tirri" adoptó una postura tajante cuando fue consultada sobre el estilo frontal que caracteriza a la panelista. Lejos de buscar una respuesta políticamente correcta, la invitada cuestionó el rol de la conductora radial y afirmó de manera contundente que "Yanina Latorre se la manda", abriendo paso a una serie de reproches generalizados sobre su labor en los medios.

Mimi Alvarado En sus declaraciones iniciales, la entrevistada desmitificó la reputación que posee la integrante de LAM ante el público masivo que sigue de cerca los programas de chimentos. La mediática remarcó que, a pesar de que habitualmente se la cataloga en el ambiente artístico como la reina del "sin filtro", no siempre tiene razón en sus primicias diarias, asegurando que suele difundir información falsa en sus intervenciones.

Con una visible indignación, la pareja del músico dejó en claro que habla desde el conocimiento personal de los hechos y se posicionó como una de las tantas damnificadas por el accionar de la exangelita. La figura televisiva fundamentó su malestar explicando que vivió en carne propia las consecuencias de las versiones falsas que circulan cotidianamente en la televisión, manifestando con firmeza: "Yo fui víctima de uno de sus inventos".

La fuerte acusación de Mimi contra Yanina Latorre Al aire en el ciclo digital Qué Tupé, Mimi Alvarado remarcó que la panelista de LAM suele valerse de rumores falsos para rellenar sus espacios televisivos, puntualizando en las versiones que daban por hecho una ruptura sentimental con Luciano "El Tirri". Aquella falsa primicia sobre el quiebre de la pareja caló hondo en el ánimo de la invitada quien no dudó en utilizar ese error periodístico para deslegitimarla.

Yanina Latorre También arremetió de forma directa contra la credibilidad de Yanina , exclamando de manera tajante: "Si ella inventa algo así de mí es porque la tipa miente". De este modo, la pareja del músico dejó en claro ante la audiencia que no tolerará intromisiones malintencionadas en su privacidad familiar. La figura televisiva fundamentó su enojo exponiendo que su intimidad es un límite que no se debe cruzar. Para intentar frenar las supuestas mentiras de Latorre, Mimi Alvarado rememoró la contundente frase con la que confrontó a la panelista: "Yo le dije: 'No te metés en camas ajenas porque yo nunca me metí en la cama tuya'". Con esta tajante declaración, la mediática buscó sentar un precedente y dejar en claro que la intimidad de su hogar es un límite absoluto que nadie en el ambiente televisivo debería vulnerar sin consecuencias.