IR A
IR A

Una figura del espectáculo destrozó a Yanina Latorre: "Fui víctima de sus inventos"

Una mediática reapareció en un programa de streaming y lanzó duras críticas contra la panelista televisiva.

Una famosa acusó a Yanina Latorre de mentir.

Una famosa acusó a Yanina Latorre de mentir.

Mimi Alvarado volvió a encender la polémica en el mundo del espectáculo al apuntar sin filtros contra Yanina Latorre durante su participación en el ciclo de streaming Qué Tupé, el programa conducido por Enzo Aguilera. La mediática dominicana sorprendió a los integrantes del espacio digital con un descargo sumamente combativo y directo, generando una repercusión inmediata en el ambiente de la farándula televisiva.

El canal cambió la planificación de sus furutas producciones.
Te puede interesar:

Preocupación por una figura de la TV: dieron de baja un programa de Telefe para 2026

La pareja de Luciano "El Tirri" adoptó una postura tajante cuando fue consultada sobre el estilo frontal que caracteriza a la panelista. Lejos de buscar una respuesta políticamente correcta, la invitada cuestionó el rol de la conductora radial y afirmó de manera contundente que "Yanina Latorre se la manda", abriendo paso a una serie de reproches generalizados sobre su labor en los medios.

Mimi Alvarado

En sus declaraciones iniciales, la entrevistada desmitificó la reputación que posee la integrante de LAM ante el público masivo que sigue de cerca los programas de chimentos. La mediática remarcó que, a pesar de que habitualmente se la cataloga en el ambiente artístico como la reina del "sin filtro", no siempre tiene razón en sus primicias diarias, asegurando que suele difundir información falsa en sus intervenciones.

Con una visible indignación, la pareja del músico dejó en claro que habla desde el conocimiento personal de los hechos y se posicionó como una de las tantas damnificadas por el accionar de la exangelita. La figura televisiva fundamentó su malestar explicando que vivió en carne propia las consecuencias de las versiones falsas que circulan cotidianamente en la televisión, manifestando con firmeza: "Yo fui víctima de uno de sus inventos".

La fuerte acusación de Mimi contra Yanina Latorre

Al aire en el ciclo digital Qué Tupé, Mimi Alvarado remarcó que la panelista de LAM suele valerse de rumores falsos para rellenar sus espacios televisivos, puntualizando en las versiones que daban por hecho una ruptura sentimental con Luciano "El Tirri". Aquella falsa primicia sobre el quiebre de la pareja caló hondo en el ánimo de la invitada quien no dudó en utilizar ese error periodístico para deslegitimarla.

Yanina Latorre

También arremetió de forma directa contra la credibilidad de Yanina , exclamando de manera tajante: "Si ella inventa algo así de mí es porque la tipa miente". De este modo, la pareja del músico dejó en claro ante la audiencia que no tolerará intromisiones malintencionadas en su privacidad familiar. La figura televisiva fundamentó su enojo exponiendo que su intimidad es un límite que no se debe cruzar.

Para intentar frenar las supuestas mentiras de Latorre, Mimi Alvarado rememoró la contundente frase con la que confrontó a la panelista: "Yo le dije: 'No te metés en camas ajenas porque yo nunca me metí en la cama tuya'". Con esta tajante declaración, la mediática buscó sentar un precedente y dejar en claro que la intimidad de su hogar es un límite absoluto que nadie en el ambiente televisivo debería vulnerar sin consecuencias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los detalles de la nominación que se viene.

Todo lo que hay que saber sobre la gala de nominación de Gran Hermano de este miércoles 10 de junio

Fugazot no pudo superar la muerte de su hijo René Bertrand hace casi un año.

"Se quería ir con él": la dramática confesión del hijo de María Rosa Fugazot en su despedida

Marixa Balli, harta de hablar sobre Marcela Baños.

Marixa Balli explotó en vivo cuando le consultaron por Marcela Baños: "Me chupa un huevo"

El famoso presentador oficializó la relación con su pareja.

Un famoso conductor se puso de novio a los 66 años con una mujer joven: "Le estás chupando el colágeno"

Se confirmó qué dupla de relator y comentarista cubrirá el mundial.

Mundial 2026: los canales confirmaron relatores y comentaristas para la Selección argentina

¿Qué canal transmitirá el mundial sin delay?

¿Cómo evitar que te griten antes los goles? Un canal dará los partidos del Mundial 2026 sin delay

últimas noticias

Yomif Kejelcha, el segundo hombre más veloz de la historia  del maratón.

El etíope Yomif Kejelcha participará de los 21K de Buenos Aires

Hace 13 minutos
Situación de casting en estuido fotográfico (Imagen ilustrativa hecha con IA)

Castings fantasmas y abusos: detuvieron a un taxista que se hacía pasar por productor de modelos

Hace 45 minutos
El Gobierno negoció con las universidades.

Tras los reclamos, el Gobierno anunció que se firmó un acuerdo para el financiamiento de las universidades

Hace 46 minutos
Cris Morena felicitó en público a Lali Espósito por sus shows en River.

"El mundo necesita artistas como vos": el tierno mensaje de Cris Morena a Lali por sus shows en River

Hace 51 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

EE UU atacó otro buque petrolero en Omán y continúa con las represalias contra Irán

Hace 56 minutos