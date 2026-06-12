La mujer del Indio Solari agradeció el acompañamiento tras la muerte del músico: "Bruno y yo..."

Virginia Mones Ruiz tuvo palabras para los amigos de siempre, los seguidores del artista, y destacó la participación del gobernador Axel Kicillof "que aportó con todo su personal".

La esposa del músico agradeció a todos los que los acompañaron en este duro momento.

La mujer de Carlos Alberto "El Indio" Solari, Virginia Mones Ruiz gradeció al entorno del músico que acompañó a la familia tras conocerse su fallecimiento , el pasado viernes en su casa de Parque Leloir por un ACV hermorrágico.

La compañera del músico, durante 4 décadas, habló en un video en la cuenta oficial del artista en Instagram: "Gente querida: Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer", empezó.

Entre las personas que destacó la mujer del Mister estuvieron Gastón Daus , el amigo y asistente del artista hasta sus úlitmos días, quien estuvo desde el mintuo cero de "ese espantoso momento" , definió Mones Ruiz.

“ Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar. A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal ”. En este punto, la mujer subrayó la contención que recibieron del diputado Máximo Kirchner , y del senador Wado de Pedro , como a los "grandes amigos de siempre" y a los abogados "que nos respaldaron todo el tiempo".

A una semana de la muerte del artista, su esposa leyó un mensaje desde su celular mirando a cámara, donde destacó a los músicos que acompañaron al "Mister" estos últimos años y a los Bomberos: “A su querida y amada banda, a nuestro querido KVK, siempre presentes. A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús . ¿Qué decirles? Ustedes saben”.

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La esposa de Solari resaltó el amor de los fanáticos: “Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor. Que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”.

En el final, la mamá de Bruno Solari pidió: "Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos.”

El recuerdo de Axel Kicillof para el Indio Solari

Días después de la muerte del lider de Los Redondos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof aseguró: "El Indio expresa una parte importante de nuestra historia y de nuestra identidad". El funcionario fue el nexo entre la familia y el intendente Jorge Ferraresi, para que el municipio organice el velatorio en el Polideportivo de Villa Dominínico, en Avellaneda.