Yanina Latorre sin piedad contra Manuel Adorni: "Es un cínico que nos toma de boludos" La conductora de Sálvese Quien Pueda, no lo pensó dos veces y se metió en la polémica por la declaración jurada del jefe de Gabinete y lo destrozó. Agregar C5N en









Yanina contra adorni

Yanina Latorre le habló a sus seguidores y arremetió contra Manuel Adorni, luego de que el funcionario detallara cómo hizo su fortuna en un programa de La Nación+. En su descargo, pidió la renuncia del funcionario.

Adorni en su declaración jurada aseguró que gran parte de su patrimonio se originó tras encontrar miles de dólares en criptomonedas en un pendrive. Además, afirmó que ahorró durante años junto a su esposa a través de ingresos no declarados. Esta explicación no convenció a nadie y al mismo tiempo generó el repudio de los usuarios, en este sentido Yanina Latorre apuntó contra el jefe de Gabinete y lo expresó a través de un furioso tuit.

Latorre citó una publicación de Clarín que hacia alusión a una frase Adorni que decía: "Toda la vida ahorramos y lo hicimos en negro, como lo ha hecho la mayoría de los argentinos", frente a esto, la rubia escribió: "NO ENTIENDO QUE LO SIGAN BANCANDO - ESTO ES UNA VERGÜENZA ABSOLUTA. UN CINICO QUE NOS TOMA DE BOLUDOS", lanzó indignada.

yani contra adorni Yanina no se guardo nada y arremetió contra Manuel Adorni. Yanina Latorre expuso a su marido en vivo La conductora comentó al aire una escena que vivió junto a su marido, Diego Latorre, en las horas previas a su viaje al Mundial. La panelista contó que el exfutbolista hizo toda la despedida, lloró al irse, se despidió de los perros y luego tuvo que volver a casa porque se había equivocado de día, ya que el vuelo a Estados Unidos era 24 horas después de lo que él creía.

"Se fue el sábado, le hice la valija, le cerré todo, le di la plata, el pasaporte. Todo. Hay que armarle todo como un niño. Le puse el candado y le expliqué todo. Se va, se despide de los perros, llora, se va. Me voy corriendo a jugar al pádel, yo feliz, me sentía libre. A la media hora me llama", relató con detalle en el programa.