Yanina Latorre renunció a LAM y se separa de Ángel De Brito: "No puedo seguir..." La mediática le puso fecha de cierre a su participación en el programa de chimentos y tomó por sorpresa a sus seguidores.







Yanina Latorre se separará de Ángel De Brito luego de muchos años en LAM﻿. Redes sociales

La mediática Yanina Latorre renunció a LAM y se separa de Ángel De Brito luego de muchos años juntos, algo que marcará un antes y un después en la vida del programa de televisión, ya que ella fue la panelista estrella del canal y consiguió varias primicias.

Durante una nueva edición del programa radial Yanina 107.9, la mediática fue consultada por el rumor vinculado a su salida de LAM y confesó: "Y sí chicos, si lo dije todo el año. Pero si lo dijimos con Ángel mil veces. Pero es lógico, no puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa llegando 20 minutos tarde...". Con estas palabras, dejó en claro que se trata de una cuestión de horarios y respeto a sus compañeros.

Para finalizar, Latorre remarcó: "Ya empecé a no ir los feriados, falto cada tanto que antes no faltaba... Lo dijimos desde principio de año con Ángel". Así, buscó enfatizar en que no es una sorpresa que no siga en el programa de chimentos, aunque adelantó que en diciembre podría cambiar su decisión si soluciona algunas cosas.

Embed Yanina Latorre confirmó que el año que viene deja de ser panelista de LAM: "No puedo seguir llegando 20 minutos tarde después de mi programa"



#Yanina1079 con @yanilatorre

Seguilo en vivo https://t.co/gDapLTf7Qj https://t.co/1VaF6BIFVv pic.twitter.com/mvgfn8Qetl — El Observador 107.9 (@Observador1079) October 15, 2025

Yanina Latorre comenzó a trabajar con Ángel De Brito en 2016, cuando el programa se llama Los ángeles de la mañana. Esto duró hasta fines de 2021 y continuó en enero de 2022 con la introducción de LAM, una modificación de nombre obligada por el cambio de El Trece a América TV.