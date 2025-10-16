IR A
Yanina Latorre renunció a LAM y se separa de Ángel De Brito: "No puedo seguir..."

La mediática le puso fecha de cierre a su participación en el programa de chimentos y tomó por sorpresa a sus seguidores.

Yanina Latorre se separará de Ángel De Brito luego de muchos años en LAM﻿.

Yanina Latorre se separará de Ángel De Brito luego de muchos años en LAM﻿.

Yanina Latorre confirmó la relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández: "Hay algo muy fuerte"

Durante una nueva edición del programa radial Yanina 107.9, la mediática fue consultada por el rumor vinculado a su salida de LAM y confesó: "Y sí chicos, si lo dije todo el año. Pero si lo dijimos con Ángel mil veces. Pero es lógico, no puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa llegando 20 minutos tarde...". Con estas palabras, dejó en claro que se trata de una cuestión de horarios y respeto a sus compañeros.

Para finalizar, Latorre remarcó: "Ya empecé a no ir los feriados, falto cada tanto que antes no faltaba... Lo dijimos desde principio de año con Ángel". Así, buscó enfatizar en que no es una sorpresa que no siga en el programa de chimentos, aunque adelantó que en diciembre podría cambiar su decisión si soluciona algunas cosas.

Yanina Latorre comenzó a trabajar con Ángel De Brito en 2016, cuando el programa se llama Los ángeles de la mañana. Esto duró hasta fines de 2021 y continuó en enero de 2022 con la introducción de LAM, una modificación de nombre obligada por el cambio de El Trece a América TV.

Yanina Latorre confirmó la relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández: "Hay algo muy fuerte"

En medio de los rumores que los vinculan juntos luego de la separación de Gimena Accardi, Nico Vázquez estaría en pareja con su compañera de elenco Dai Fernández. Juntos hacen Rocky y su relación escaló con el tiempo, a tal punto que empezaron a salir y Yanina Latorre dio detalles precisos.

