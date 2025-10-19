Se filtró el picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Escribime..." La conductora de MasterChef Celebrity quedó expuesta luego de revelarse la verdad de su pelea con Valentina Cervantes.







Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández. Redes sociales

La mediática Wanda Nara quedó expuesta luego de filtrarse su picante mensaje privado a Enzo Fernández, algo que desató un fuerte escándalo en MasterChef Celebrity con la participante Valentina Cervantes, ya que ella es la actual pareja y madre de los dos hijos del futbolista.

Quien se encargó de revelar la noticia fue el periodista Santiago Sposato en el programa televisivo A la Tarde, donde comenzó por expresar: "Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: 'Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés'". De esta manera, la propia mediática quedaría con el título de "Tatiana", con el cual quiso ironizar apenas días atrás contra la China Suárez.

Con respecto a esto, Sposato agregó: "Enzo vio el mensaje de 'una chica rubia con tilde azul' cuando volvió de caminar, y va directamente a mostrárselo a Valentina". Así, aseguró que el jugador campeón del mundo con la Selección argentina no avanzó con la conductora de MasterChef Celebrity y decidió exponerla con su pareja.

Esta no es la primera vez que Wanda Nara es acusada de querer meterse en medio de una relación amorosa consolidada, razón por la que la audiencia del programa de Telefe ha decidido ponerse del lado de Valentina Cervantes en la pelea. Hasta el momento, esa rispidez no fue mostrada en MasterChef Celebrity, pero los ciclos de chimentos ya se hicieron eco de los problemas en el rodaje.