Un accidente obligó a suspender las grabaciones de MasterChef Celebrity: "Fue toda llena de sangre..."

Telefe tuvo que tomar la peor decisión con el programa culinario y su estreno podría retrasarse. ¿Qué dirá Wanda Nara?

MasterChef Celebrity podría sufrir una postergación.

MasterChef Celebrity podría sufrir una postergación.

Alan Lez y Jaime Muñoz quedaron en el Team Lali, y Nicolás Behringer y Nathalie Aponte con Luck Ra.
Quien se encargó de revelar esta noticia fue el conductor Ángel De Brito en LAM, donde confirmó que una de las participantes tuvo que ser atendida por médicos. "El viernes tuvo un pequeño accidente Eugenia Tobal, nada grave. Estaba con una mandolina ensayando y se rebanó un dedo. Terminó en la guardia en San Isidro", comenzó por expresar.

Para darle un cierre rápido al tema, De Brito agregó: "Fue en la casa ensayando para MasterChef, le quería mostrar al marido. Fue toda llena de sangre". Tras esto, cambiaron de tema y no se contó nada más sobre lo ocurrido, pero lo cierto es que Tobal podría quedar desafectada si no consigue recuperarse pronto.

Telefe confirmó que MasterChef Celebrity volverá a la televisión el martes 14 de octubre, algo que hizo mucho ruido entre los fanáticos de La Voz Argentina. Por otro lado, se espera que termine entre febrero y marzo de 2026, lo que dará lugar a la presencia de Gran Hermano: Generación Dorada.

Ángel De Brito fue desmentido: Momi Giardina se queda en MasterChef Celebrity

El conductor Ángel De Brito fue desmentido por la mediática Momi Giardina y quedó expuesto luego de difundir información vinculada al supuesto despido de MasterChef Celebrity, ya que el canal Telefe finalmente confirmó que esto no era real y no habrá ninguno de Gran Hermano.

Ángel De Brito quedó en evidencia tras el cruce de Momi Giardina.

