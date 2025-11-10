IR A
Wanda Nara no quiere ver a la China Suárez con sus hijas: presentó una cautelar contra Mauro Icardi

La mediática sorprendió al futbolista con un documento que busca arruinar los planes de reencuentro con Francesca e Isabella.

Wanda Nara está decidida a meterse de lleno en la vida de Icardi y la China Suárez.

Wanda Nara está decidida a meterse de lleno en la vida de Icardi y la China Suárez.

La mediática Wanda Nara no quiere ver a la China Suárez con sus hijas y presentó una cautelar contra Mauro Icardi, algo que tiene como objetivo limitar las libertades del futbolista con Francesca e Isabella, ya que habrá una multa millonaria si se incumple con el pedido.

Valentina Cervantes terminó con el misterio: se va de MasterChef Celebrity.
Valentina Cervantes confirmó su renuncia a MasterChef Celebrity: "Hablé con Enzo y..."

Esta información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez en el programa televisivo La mañana con Moria. En un primer lugar, expresó: "Traje un documento exclusivo que ingresó el viernes por la noche, donde Wanda Nara le metió una cautelar durísima a Mauro Icardi por sus hijas. Wanda Nara le dice al juez que ella necesita saber con quién va a estar, cuántas horas van a pasar y en dónde".

Luego, Méndez directamente leyó el documento: "Que la visita de las niñas a su padre lo sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la imposibilidad de que la pareja del señor Icardi, la señora Suárez y sus hijos, como así también la señora Silvia Lucero puedan participar del encuentro". De esta manera, la mediática expuso su desesperación por meterse en la vida privada del futbolista.

Mauro Icardi hijas Francesca Isabella
Mauro Icardi no comparte tiempo con Francesca e Isabella hace mucho.

Mauro Icardi no comparte tiempo con Francesca e Isabella hace mucho.

Para finalizar, el periodista agregó que, en caso de incumplir con la cautelar, Icardi deberá pagar una multa de $100 millones, lo que se traduce en aproximadamente u$s68.966 con un dólar oficial a $1.450. Ante esto, la conductora Moria Casán se burló de la cifra y enfatizó en que no le significa nada al jugador de Galatasaray.

Mauro Icardi Galatasaray
Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.

Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.

