Wanda Nara no quiere ver a la China Suárez con sus hijas: presentó una cautelar contra Mauro Icardi La mediática sorprendió al futbolista con un documento que busca arruinar los planes de reencuentro con Francesca e Isabella.







Wanda Nara está decidida a meterse de lleno en la vida de Icardi y la China Suárez. Redes sociales

La mediática Wanda Nara no quiere ver a la China Suárez con sus hijas y presentó una cautelar contra Mauro Icardi, algo que tiene como objetivo limitar las libertades del futbolista con Francesca e Isabella, ya que habrá una multa millonaria si se incumple con el pedido.

Esta información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez en el programa televisivo La mañana con Moria. En un primer lugar, expresó: "Traje un documento exclusivo que ingresó el viernes por la noche, donde Wanda Nara le metió una cautelar durísima a Mauro Icardi por sus hijas. Wanda Nara le dice al juez que ella necesita saber con quién va a estar, cuántas horas van a pasar y en dónde".

Luego, Méndez directamente leyó el documento: "Que la visita de las niñas a su padre lo sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la imposibilidad de que la pareja del señor Icardi, la señora Suárez y sus hijos, como así también la señora Silvia Lucero puedan participar del encuentro". De esta manera, la mediática expuso su desesperación por meterse en la vida privada del futbolista.

Mauro Icardi hijas Francesca Isabella Mauro Icardi no comparte tiempo con Francesca e Isabella hace mucho. Redes sociales Para finalizar, el periodista agregó que, en caso de incumplir con la cautelar, Icardi deberá pagar una multa de $100 millones, lo que se traduce en aproximadamente u$s68.966 con un dólar oficial a $1.450. Ante esto, la conductora Moria Casán se burló de la cifra y enfatizó en que no le significa nada al jugador de Galatasaray.

