IR A
IR A

Mauro Icardi, al borde de quedar sin equipo por sus escándalos mediáticos: "Es imposible la renovación"

El futbolista finalmente quedó ante un problema deportivo luego de los constantes conflictos vinculados a la China Suárez y Wanda Nara.

Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.

Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.

Instagram
Mauro Icardi sorprendió con su polémico homenaje para la China Suárez.
Te puede interesar:

El polémico homenaje de Mauro Icardi a la China Suárez: "Borró a las hijas..."

A través del programa Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen reveló: "El representante de Icardi, Elio Pino, aseguró en los últimos días que no recibieron propuesta de renovación del conjunto turco. Y no la van a recibir porque el malestar con Maurito es total". De esta manera, el futbolista rosarino estaría atravesando sus últimos meses en el equipo de Turquía.

"Hoy hablé con una fuente inobjetable que me dijo que está muy difícil, te leo textual 'es imposible que la renovación de su contrato se lleve a cabo en estos términos actuales'", continuó. Así, Icardi está ante un escenario impensado años atrás, cuando los gigantes europeos se peleaban por quedarse con su pase.

mauro icardi
Mauro Icardi es muy querido por los hinchas de Galatasaray.

Mauro Icardi es muy querido por los hinchas de Galatasaray.

Vale recordar que el ex-PSG tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, por lo que su salida sería casi inmediata. "Galatasaray no está conforme con Mauro Icardi por varias cosas. El año pasado, ellos querían que la recuperación se haga en Estambul, Mauro se fue a Argentina y apareció en muletas en boliches, situación que no cayó bien", agregó Etchegoyen.

Para finalizar, enfatizó: "Ahí se empezó a desgastar todo, y lo que me dicen es que el sueldo que le pagan hoy no quieren seguir pagándoselo. La idea es recortarle a la mitad el sueldo para que siga y Mauro no quiere saber nada con eso". Con todo esto, no debería llamar la atención de nadie que el nombre de Icardi suene en el fútbol argentino a partir de julio de 2026.

Embed - Aseguran que Mauro Icardi no seguirá en el Galatasaray: “La renovación de su contrato es imposible”

Insólito: la abogada de Mauro Icardi filtró que el futbolista se casará con la China Suárez

Lara Piro, la abogada de Mauro Icardi, filtró que el futbolista se casará con la actriz China Suárez luego de que salga el divorcio de él con la mediática Wanda Nara, algo que tomó por sorpresa a los millones de seguidores de la polémica relación amorosa.

China Suárez Mauro Icardi
La China Suárez y Mauro Icardi estarían próximos a casarse.

La China Suárez y Mauro Icardi estarían próximos a casarse.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mauro Icardi lució un estilo urbano y relajado.

Un total black casual: Icardi se muestra relajado junto a su perro en su jardín

El descargo de Wanda Nara contra la China Suárez en redes sociales.

Wanda Nara estalló contra la China Suárez: "¿Qué tan zorra podés ser?"

Wanda Nara acorraló a Marley.
play

Polémica en Masterchef: Wanda Nara cruzó a Marley por entrevistar a Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi estarían próximos a casarse.
play

Insólito: la abogada de Mauro Icardi filtró que el futbolista se casará con la China Suárez

Wanda Nara deberá pagar una cifra multimillonaria.
play

Wanda Nara debe pagar una multa multimillonaria: qué pasó

Mauro Icardi busca reconectar con sus hijas tras la postura de Wanda Nara.

Mauro Icardi lanzó un mensaje público para sus hijas: "Papá va a estar muy pronto..."

últimas noticias

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este miércoles 5 de noviembre

Hace 12 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 5 de noviembre

Hace 28 minutos
La joya de Tiffany que uso Antonela en el juego de pádel.

"¿Cuánto cuesta?": el incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer

Hace 32 minutos
Entre los detenidos se encuentran dos ecuatorianos, un venezolano y un colombiano.

Portugal interceptó un submarino con 1,7 toneladas de cocaína que cruzaba el Atlántico rumbo a España

Hace 39 minutos
Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

Hace 43 minutos