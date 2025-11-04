Mauro Icardi, al borde de quedar sin equipo por sus escándalos mediáticos: "Es imposible la renovación" El futbolista finalmente quedó ante un problema deportivo luego de los constantes conflictos vinculados a la China Suárez y Wanda Nara.







Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024. Instagram

El futbolista Mauro Icardi quedó al borde de irse de Galatasaray y estaría sin equipo por sus escándalos mediáticos, por lo que los constantes conflictos vinculados a la China Suárez y Wanda Nara terminarían por perjudicarlo en su carrera deportiva futura.

A través del programa Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen reveló: "El representante de Icardi, Elio Pino, aseguró en los últimos días que no recibieron propuesta de renovación del conjunto turco. Y no la van a recibir porque el malestar con Maurito es total". De esta manera, el futbolista rosarino estaría atravesando sus últimos meses en el equipo de Turquía.

"Hoy hablé con una fuente inobjetable que me dijo que está muy difícil, te leo textual 'es imposible que la renovación de su contrato se lleve a cabo en estos términos actuales'", continuó. Así, Icardi está ante un escenario impensado años atrás, cuando los gigantes europeos se peleaban por quedarse con su pase.

mauro icardi Mauro Icardi es muy querido por los hinchas de Galatasaray. Redes sociales Vale recordar que el ex-PSG tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, por lo que su salida sería casi inmediata. "Galatasaray no está conforme con Mauro Icardi por varias cosas. El año pasado, ellos querían que la recuperación se haga en Estambul, Mauro se fue a Argentina y apareció en muletas en boliches, situación que no cayó bien", agregó Etchegoyen.

Para finalizar, enfatizó: "Ahí se empezó a desgastar todo, y lo que me dicen es que el sueldo que le pagan hoy no quieren seguir pagándoselo. La idea es recortarle a la mitad el sueldo para que siga y Mauro no quiere saber nada con eso". Con todo esto, no debería llamar la atención de nadie que el nombre de Icardi suene en el fútbol argentino a partir de julio de 2026.