Derechos laborales: advierten que Argentina está entre los 10 peores países del mundo La Confederación Sindical Internacional ubicó al país en la categoría 5 de su reporte anual a causa de un fuerte deterioro de derechos. La CGT y las dos CTA presentarán un reclamo conjunto ante la OIT en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo. Por Agregar C5N en









La última marcha de la CGT, el 30 de abril de este año. Redes sociales

Las tres principales centrales obreras argentinas presentarán una denuncia formal contra el Estado nacional ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la inminente Conferencia Internacional del Trabajo. La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) tomaron esta decisión a partir de la publicación de un duro informe global sobre derechos laborales.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) publicó la decimotercera edición de su Índice Global de Derechos, una encuesta anual exhaustiva sobre las vulneraciones a los trabajadores. En este documento, la entidad ubicó a la Argentina dentro de la lista de los diez peores países del mundo en materia laboral.

El reporte internacional rebajó la calificación del país a la categoría 5, luego de dos años consecutivos de deterioro en los indicadores. De acuerdo a los registros de la institución, esta caída desde la categoría 3 representa uno de los desplomes más pronunciados detectados por este instrumento de medición.

Los autores del estudio detectaron en el caso argentino un avance concreto de medidas restrictivas contra la protesta social e interferencias en los asuntos internos de los gremios. Además, el texto advierte sobre la existencia de despidos antisindicales y un retroceso general en las garantías para el ejercicio de las actividades de representación.

La central sindical internacional enmarcó estos resultados nacionales dentro de una crisis global más amplia. El índice refleja una erosión de los principios democráticos impulsada por diversos gobiernos autoritarios y sectores con alta concentración económica a nivel mundial.