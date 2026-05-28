Se supo que la China Suárez no podrá ir al Mundial 2026 por culpa de Mauro Icardi: los motivos

El conflicto judicial del delantero que lo deja fuera de la posibilidad de asistir al torneo, arrastrando en esa limitación a su pareja. Mientras tanto, la visita de Wanda a la familia en Rosario sumó otro frente de tensión.

Una decisión judicial que pesa sobre Mauro Icardi terminó frustrando el plan de la China Suárez de viajar a Estados Unidos para ver el Mundial 2026 en vivo. El delantero del Galatasaray figura inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios de la Ciudad de Buenos Aires por una deuda vinculada a la cuota alimentaria de sus hijas con Wanda Nara , y esa condición le impide asistir a los partidos del torneo.

"Montaje": el entorno de Icardi criticó el encuentro de Wanda Nara y sus hijas con su familia en Rosario

La información fue dada a conocer por la periodista Naiara Vecchio en el programa Los Profesionales de Siempre. "Van a ver el Mundial desde Argentina. La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir a los partidos", aseguró al aire.

También explicó que existe una colaboración entre la Ciudad de Buenos Aires y Estados Unidos para restringir ciertos beneficios a quienes figuran en ese registro: "Tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir del país, pero hay una colaboración entre la Ciudad y EE.UU. para que los deudores no puedan ir". Y cerró sin margen de duda: "La China quería ir, pero van a pasar junio acá".

La pareja regresará próximamente a la Argentina tras una estadía romántica en Japón, donde Icardi celebró el título del Galatasaray. El reencuentro con sus hijas era el objetivo inicial del viaje de vuelta , aunque según trascendió habrían modificado los planes para hacer antes una escala en Maldivas.

El rosarino fue ovacionado y terminó festejando en el campo de juego con la actriz y sus hijos.

Icardi se habría enojado al ver a Wanda Nara junto a su familia en Rosario

El 24 de mayo, Wanda Nara viajó a Rosario con sus hijas para celebrar el Día Patrio junto a la familia de Mauro Icardi. Acompañó a Juan Icardi, padre del jugador, que acostumbra preparar locro para vender en su barrio, y se mostró muy cercana a Aldana, su excuñada. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron todo tipo de reacciones.

Según dio a conocer Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, el delantero no habría recibido bien las postales de ese encuentro. "Lo que dicen desde el entorno de Mauro Icardi es que es todo una farsa. Las cosas que ha dicho Wanda de la familia son tremendas", aseguró el panelista, quien además detalló que personas cercanas al jugador utilizaron la palabra "montaje" para describir la visita.

Wanda Nara con la familia Icardi Wanda Nara, Francesca e Isabella con la familia Icardi en Rosario.

Méndez también dejó entrever tensiones de larga data entre Icardi y su propio círculo familiar: "A Mauro no le asombra nada si está peleado con la familia por cosas internas, algunas las sé y otras no", agregó, sugiriendo que el malestar del futbolista va más allá de estas imágenes.