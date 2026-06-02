Alerta meteorológica amarilla por lluvias en Argentina: ¿cuándo llega el agua a Buenos Aires?

A pesar de terminar el mes de mayo con condiciones estables y mucha humedad, se prevé el desplazamiento de sistemas de baja presión que cambiarán el panorama en el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones para ciertas zonas del territorio.

Tras un cierre de mayo con condiciones estables en gran parte del país, sin precipitaciones a la vista, el mes de junio deja eso atrás y se prevé un rotundo cambio inesperado del pronóstico para la mitad de la primera semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para tres provincias de Argentina. ¿Cuándo vuelve el mal tiempo?

El SMN informó que las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén están bajo alerta amarilla por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm , pudiendo ser superados en forma local.

Las principales zonas afectadas son: Cordillera de Cushamen en Chubut, Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó en Río Negro y Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé en Neuquén.

En paralelo, desde Meteored detallaron que el " desplazamiento de sistemas de baja presión y el avance de perturbaciones desde el Pacífico permitirán una mayor interacción entre masas de aire con diferente temperatura y contenido de humedad ". Esto traerá precipitaciones a partir de la mitad de semana en sectores donde el tiempo se mantuvo estable durante los últimos días.

¿Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires?

Durante los días previos, las condiciones se mantendrán estables. Para el martes 2 de junio se espera una jornada fría con cielo cubierto, una temperatura máxima de 14° y vientos de hasta 27 km/h. Entre el miércoles 3 y el jueves 4 de junio, el sol comenzará a asomar levemente entre las nubes, registrando marcas térmicas máximas de 17° y 16° respectivamente. El viernes 5 de junio se consolidará como el día más templado de la semana, con el cielo parcialmente despejado y una temperatura que alcanzará los 18°.

Meteored imagen 2-6-26 Modelo de ECMWF Meteored.

Desde Meteored explicaron que a partir del jueves 4 aumentarán las posibilidades de lluvia en el centro del territorio y que "las mayores chances de precipitaciones se concentrarán sobre sectores del centro-sur bonaerense y áreas cercanas al centro de La Pampa, donde algunos sectores presentan probabilidades de ocurrencia que podrían superar el 70%".

El desmejoramiento de las condiciones climáticas comenzará formalmente el sábado 6 de junio. Para ese día, la probabilidad de precipitaciones ascenderá drásticamente al 80%, aunque se prevén lluvias débiles con un acumulado estimado de apenas 0.8 mm, en un marco térmico que oscilará entre los 13° de mínima y los 17° de máxima.

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