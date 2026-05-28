Se pospuso la audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "No podés estar mintiendo"

Para avanzar en su conflictiva separación, Wanda Nara y Mauro Icardi tenían programada una audiencia clave para este viernes, pero se suspendió a último momento. Según informó Guido Zaffora en DDM, iba a reunir a los abogados de ambas partes para debatir cuestiones centrales como la restitución internacional de sus hijas, el régimen de vacaciones de invierno y la situación de los hijos que tienen en común Benjamín Vicuña y Eugenia "China" Suárez.
También mencionó otros puntos que son importantes como la finalización del contrato de Icardi con el Galatasaray, el pedido de alimentos, y el cuidado de las niñas, Francesca e Isabella, lo que podría implicar una inminente mudanza a Turquía.
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En ese contexto, el periodista agregó detalles sobre el presente amoroso de Wanda: "Martín Migueles es el nuevo frente que tienen las abogadas de Mauro", y confirmó que Wanda y él nunca se pelearon.
Qué dijo Elba Marcovecchio, la abogada de Icardi
Hasta este jueves por la tarde, la audiencia seguía confirmada. Sin embargo, durante un móvil con DDM, la representante legal de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, fue la encargada de explicar que no se realizaría como estaba previsto. "La audiencia de mañana se pospuso por un pedido de la otra parte, pero solo por unos pocos días", aseguró.
Ante la sorpresa del panel, la letrada evitó dar precisiones sobre la nueva fecha de realización. "No voy a decir la fecha porque técnicamente no podríamos estar hablando demasiado del expediente", explicó.
Entre otros temas, aprovechó para opinar de Wanda, la relación que mantiene con Migueles y las versiones contrapuestas que se rumorean. "Lo que me resulta más grave es que hay dos verdades del mismo lado de Wanda, que es la verdad que muestran los medios sobre que no está con Migueles y la otra es que sí está con él", y continuó: "Esto parece la ficción de Wanda, pero un expediente no es ficción, porque vos no podés estar mintiendo", sentenció.
Tras la insistencia de Guido Zaffora para saber quién pidió que se posponga la audiencia, Elba develó el misterio: "Fue un pedido de Ana Rosenfeld por cuestiones personales", finalizó la abogada.