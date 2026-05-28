Se pospuso la audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "No podés estar mintiendo" La instancia judicial de la expareja estaba programada para este viernes, pero una de las partes pidió posponerla. Qué temas se iban a discutir y qué dijo la abogada del futbolista. Agregar C5N en









Wanda Nara y Mauro Icardi tienen varios temas pendientes en la Justicia.

Para avanzar en su conflictiva separación, Wanda Nara y Mauro Icardi tenían programada una audiencia clave para este viernes, pero se suspendió a último momento. Según informó Guido Zaffora en DDM, iba a reunir a los abogados de ambas partes para debatir cuestiones centrales como la restitución internacional de sus hijas, el régimen de vacaciones de invierno y la situación de los hijos que tienen en común Benjamín Vicuña y Eugenia "China" Suárez.

También mencionó otros puntos que son importantes como la finalización del contrato de Icardi con el Galatasaray, el pedido de alimentos, y el cuidado de las niñas, Francesca e Isabella, lo que podría implicar una inminente mudanza a Turquía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2060072094835048541&partner=&hide_thread=false NUEVO ROUND ENTRE ICARDI Y WANDA: HABLA ELBA MARCOVECCHIO



"Wanda sigue en pajera con Migueles"

"Del lado de Wanda publican todo el expediente"

"No es una ficción"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/8Fy4zlHMKa — América TV (@AmericaTV) May 28, 2026 En ese contexto, el periodista agregó detalles sobre el presente amoroso de Wanda: "Martín Migueles es el nuevo frente que tienen las abogadas de Mauro", y confirmó que Wanda y él nunca se pelearon.

Qué dijo Elba Marcovecchio, la abogada de Icardi Hasta este jueves por la tarde, la audiencia seguía confirmada. Sin embargo, durante un móvil con DDM, la representante legal de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, fue la encargada de explicar que no se realizaría como estaba previsto. "La audiencia de mañana se pospuso por un pedido de la otra parte, pero solo por unos pocos días", aseguró.

Ante la sorpresa del panel, la letrada evitó dar precisiones sobre la nueva fecha de realización. "No voy a decir la fecha porque técnicamente no podríamos estar hablando demasiado del expediente", explicó.