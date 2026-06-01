1 de junio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de junio

El oficial opera a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación tras cerrar mayo con una suba acumulada de $15, en un marco de calma cambiaria.

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El dólar oficial

El dólar oficial, sin sobresaltos.

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El Banco Central se refirió a la compra de dólares de los argentinos.
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Tras un año sin cepo al dólar, los argentinos compraron más de u$s36.000 millones

El desembolso de u$s1.000 millones del FMI reforzó el balance del BCRA en un momento en el que el mercado sigue de cerca no solo cuánto compra la autoridad monetaria en el mercado oficial, sino también cuánto de esas compras logra traducirse en acumulación efectiva de reservas.

Los últimos datos del BCRA muestran que, a un año de la eliminación del cepo para la compra de dólares por parte de las personas físicas, los argentinos adquirieron más de u$s36.000 millones en el mercado formal, lo que muestra que pese a la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria que busca sostener el gobierno de Javier Milei, el dólar continúa siendo el principal refugio de ahorro para millones de personas.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial mantiene la estabilidad en la primera mitad del año.

El dólar oficial mantiene la estabilidad en la primera mitad del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.408 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.487,62, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.436,22.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.410 para la compra y $1.410,5 para la venta.

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