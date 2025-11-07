"Tiene que ver a sus hijas": Maxi López se metió en el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi con un contundente veredicto

El exfutbolista Maxi López opinó sobre la pelea mediática entre su exmujer Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi, en relación a la tenencia de las dos hijas que tienen en común. "Tiene que ver a sus hijas", fue la respuesta.
El exfutbolista rompió el silencio en la disputa mediática que mantienen la empresaria y el delantero del Galatasaray por las dos menores.
El exfutbolista Maxi López opinó sobre la pelea mediática entre su exmujer Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi, en relación a la tenencia de las dos hijas que tienen en común. "Tiene que ver a sus hijas", fue la respuesta.
El participante de MasterChef Celebrity fue consultado por la pelea que tiene la conductora con el delantero del Galatasaray por Francesca e Isabella, y dejó en claro que deben privilegiar el bienestar de la menores.
López fue categórico y se puso de lado de la pareja de Eugencia "China" Suárez: "Le dije a Wanda que me parece que está mal, él tiene que ver a sus hijas. Y esto fue una charla que la tuvimos en enero, cuando vine la última vez...", aseguró.
Además, destacó que fue respaldado por uno de sus hijos, el mayor, Valentino López, que juega en las inferiores de River, quien apoyó su moción: "Y estaban adelante mis hijos, y el mayor, Valentino, le dijo lo mismo", reveló.
Wanda Nara y Mauro Icardi mantienen una disputa legal por la tenencia de sus hijas, que incluye denuncias de Mauro sobre la falta de comunicación y su preocupación por la nueva pareja de Wanda, Eugenia "China" Suárez. Actualmente, el jugador del Galatasaray presentó una nueva denuncia por temas de contacto y por la presunta exposición de las niñas a su nuevo novio, Martín Migueles. En este caso, la empresaria argumentó que las niñas tienen su vida en la Argentina, mientras el futbolista insiste en que es en Estambul, en Turquía.