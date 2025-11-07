"Tiene que ver a sus hijas": Maxi López se metió en el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi con un contundente veredicto El exfutbolista rompió el silencio en la disputa mediática que mantienen la empresaria y el delantero del Galatasaray por las dos menores.







El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores. Redes Sociales

El exfutbolista Maxi López opinó sobre la pelea mediática entre su exmujer Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi, en relación a la tenencia de las dos hijas que tienen en común. "Tiene que ver a sus hijas", fue la respuesta.

El participante de MasterChef Celebrity fue consultado por la pelea que tiene la conductora con el delantero del Galatasaray por Francesca e Isabella, y dejó en claro que deben privilegiar el bienestar de la menores.

López fue categórico y se puso de lado de la pareja de Eugencia "China" Suárez: "Le dije a Wanda que me parece que está mal, él tiene que ver a sus hijas. Y esto fue una charla que la tuvimos en enero, cuando vine la última vez...", aseguró.

Además, destacó que fue respaldado por uno de sus hijos, el mayor, Valentino López, que juega en las inferiores de River, quien apoyó su moción: "Y estaban adelante mis hijos, y el mayor, Valentino, le dijo lo mismo", reveló.