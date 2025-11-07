IR A
IR A

"Tiene que ver a sus hijas": Maxi López se metió en el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi con un contundente veredicto

El exfutbolista rompió el silencio en la disputa mediática que mantienen la empresaria y el delantero del Galatasaray por las dos menores.

El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.

El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.

Redes Sociales

El exfutbolista Maxi López opinó sobre la pelea mediática entre su exmujer Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi, en relación a la tenencia de las dos hijas que tienen en común. "Tiene que ver a sus hijas", fue la respuesta.

El famoso conductor decidió dar un paso importante en su vida.
Te puede interesar:

Un famoso actor y conductor conmocionó al mundo del espectáculo: anunció su casamiento a los 61 años

El participante de MasterChef Celebrity fue consultado por la pelea que tiene la conductora con el delantero del Galatasaray por Francesca e Isabella, y dejó en claro que deben privilegiar el bienestar de la menores.

López fue categórico y se puso de lado de la pareja de Eugencia "China" Suárez: "Le dije a Wanda que me parece que está mal, él tiene que ver a sus hijas. Y esto fue una charla que la tuvimos en enero, cuando vine la última vez...", aseguró.

Además, destacó que fue respaldado por uno de sus hijos, el mayor, Valentino López, que juega en las inferiores de River, quien apoyó su moción: "Y estaban adelante mis hijos, y el mayor, Valentino, le dijo lo mismo", reveló.

Embed

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sobre las hijas

Wanda Nara y Mauro Icardi mantienen una disputa legal por la tenencia de sus hijas, que incluye denuncias de Mauro sobre la falta de comunicación y su preocupación por la nueva pareja de Wanda, Eugenia "China" Suárez. Actualmente, el jugador del Galatasaray presentó una nueva denuncia por temas de contacto y por la presunta exposición de las niñas a su nuevo novio, Martín Migueles. En este caso, la empresaria argumentó que las niñas tienen su vida en la Argentina, mientras el futbolista insiste en que es en Estambul, en Turquía.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.
play

Mauro Icardi, al borde de quedar sin equipo por sus escándalos mediáticos: "Es imposible la renovación"

Mauro Icardi sorprendió con su polémico homenaje para la China Suárez.

El polémico homenaje de Mauro Icardi a la China Suárez: "Borró a las hijas..."

Los famosos no revelaron la identidad de la persona o personas que amedrentaron a su hija.

Acompañada por Marcelo Tinelli y Paula Robles, Juanita Tinelli denunció amenazas y ya tiene botón antipánico

Las redes se llenaron de opiniones divididas en torno al look que eligió la influencer.

Zaira Nara eligió un polémico look de transparencias en los Premios Ídolo

El descargo de Wanda Nara contra la China Suárez en redes sociales.

Wanda Nara estalló contra la China Suárez: "¿Qué tan zorra podés ser?"

Wanda Nara acorraló a Marley.
play

Polémica en Masterchef: Wanda Nara cruzó a Marley por entrevistar a Mauro Icardi

últimas noticias

Bombonera: operativo policial 

Clásico Boca-River: cuántos policías habrá, cómo será el ingreso al estadio y otros detalles del operativo de seguridad

Hace 7 minutos
Los senadores demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, junto al republicano Rand Paul, fueron los responsables de redactar la propuesta parlamentaria.

El Senado de Estados Unidos le habilitó a Donald Trump iniciar acciones militares en Venezuela

Hace 10 minutos
El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.

"Tiene que ver a sus hijas": Maxi López se metió en el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi con un contundente veredicto

Hace 42 minutos
 María de los Ángeles Verón desapareció el 3 de abril de 2002. 

Desaparición de Marita Verón: los detalles del caso que podría llegar a su fin luego de 23 años

Hace 1 hora
Santilli y Adorni, en una de las reuniones de esta tarde.

Santilli presentó su renuncia como diputado nacional y se prepara para jurar como ministro de Interior

Hace 1 hora