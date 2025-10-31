IR A
Wanda Nara estalló contra la China Suárez: "¿Qué tan zorra podés ser?"

La empresaria hizo un duro descargo contra la modelo que mostró un lujoso regalo de Mauro Icardi, cuando no le dio nada a una de sus hijas en su cumpleaños.

La modelo tiene una familia ensamblada con las hijas de Fabián Cubero y el hijo de Manuel Urcera.
Esto provoco el enojo de la mediática en redes: "¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, arrancó Wanda.

Para los que no sabían de la interna familiar, explicó: “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinarle su cumpleaños".

Agregó: "Queres refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo"... y dejó en claro su posición: "Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula”.

La exmujer de delantero del Galatasaray no paró de insultar a la influencer y remató: “Limitado un bolso Louis Vuitton. Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier... de persona”.

