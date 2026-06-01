1 de junio de 2026 Inicio
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Caso Agostina Vega: la autopsia reveló que la adolescente fue abusada sexualmente y murió asfixiada

El análisis al cuerpo de la menor de 14 años advirtió que falleció por una asfixia mecánica. El fiscal Raúl Garzón agravó la acusación e imputó por femicidio a Claudio Barrelier, el único detenido.

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Agostina Vega tenía 14 años.

La autopsia al cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba luego de una semana de búsqueda, expuso que fue abusada sexualmente y después asfixiada mecánicamente. Por el caso hay un detenido, identificado como Claudio Barrelier, quien fue imputado por femicidio.

Las hermanas permanecen internadas en el Hospital Regional Goya.
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El periodista Leo García informó en El Diario, por C5N, los resultados del análisis al cuerpo de Agostina, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado: "Lo que sabemos es, después de los peritos, que Agostina fue abusada sexualmente y que luego fue asfixiada. Murió asfixiada de forma manual. La cuestión alrededor es si nadie escuchó nada habiendo gente en esa casa, qué pudo haber ocurrido en ese ataque o si en todo caso, drogó o le dio algo a la menor. A la Justicia le dio una data de muerte de entre las 23 y 5".

El cuerpo fue hallado el sábado por la tarde, en un descampado ubicado en el límite entre el área rural y la ciudad, al sudeste de Córdoba. Los investigadores llegaron allí a partir de las imágenes captadas por una cámara de un domo policial, que registró el momento en que Barrelier ingresaba al barrio el lunes a las 11:45 y luego se retiraba a las 12:15.

agostina vega
Agostina Vega ten&iacute;a 14 a&ntilde;os.

Agostina Vega tenía 14 años.

Tras la presión ejercida por la prensa nacional en torno a la desaparición de la menor de 14 años, se intensificaron los operativos de rastreo en Córdoba. El operativo de búsqueda desplegó a unos 250 policías y efectivos de cuerpos especiales, además de equipos con perros rastreadores y drones.

Los equipos concentraron sus esfuerzos en una propiedad abandonada, conocida por los vecinos del barrio como La Casona, antiguamente utilizada para la extracción de cal. En ese lugar se encontraron los restos de Agostina que permanecía desaparecida desde el pasado sábado 23 de mayo.

Caso Agostina Vega: la imputación a Claudio Barrelier por femicidio

El fiscal Raúl Garzón agravó la acusación contra Claudio Barrelier y lo imputó por femicidio, en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba luego de una semana de búsqueda. Se trata del único detenido por el caso.

Carlos Nayi, el abogado de Melisa Heredia, la madre de Agostina, se reunió con Garzón y confirmó la recalificación de la causa. "La imputación contempla una sanción de prisión perpetua. También hizo lugar a que los abuelos maternos de Agostina sean querellantes", expresó el letrado en diálogo con De Una, por C5N.

En tal sentido, advirtió que se debe analizar la posible vinculación de otras personas: "Esta causa tiene un piso pero no un techo. Se siguen recolectando pruebas. A Barrelier lo necesitamos vivo para que afronte la responsabilidad penal. No hay dudas de que deben examinarse todos los niveles de responsabilidad de las personas que pudieron conocer, participar, aportar económicamente y ayudar desde el punto de vista logístico".

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.

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