Patricia Bullrich volvió a tomar distancia del Gobierno y anunció que no acompañará el retiro del pliego de una candidata a jueza federal

"Expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio", advirtió la senadora en la red social X.

La senadora Patricia Bullrich sorprendió este lunes al anunciar que ejercerá su "derecho a la objeción de conciencia" frente a la decisión del presidente Javier Milei de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli . La legisladora oficialista notificó su postura de manera directa al mandatario tras la polémica remoción de la candidatura para el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata.

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A pesar de que la postulación de Michelli superó todas las instancias formales y cosechó los avales necesarios en la Comisión de Acuerdos del Senado, la Casa Rosada resolvió frenar su designación. Diversos sectores de la oposición y bloques aliados asociaron esta medida al hecho de que la magistrada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon .

La determinación del Poder Ejecutivo provocó un fuerte rechazo entre legisladores del PRO y de la UCR , quienes defendieron las capacidades de la postulante. Los parlamentarios argumentaron que la funcionaria judicial cumplió con la totalidad de los requisitos legales exigidos para el cargo y no recibió impugnaciones a lo largo del proceso de selección.

Frente a este escenario de tensión, la exministra de Seguridad optó por hacer pública su discrepancia a través de un extenso mensaje en la red social X. En su comunicado, Bullrich precisó: "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal" .

La senadora aclaró que respeta la facultad constitucional del jefe de Estado para proponer o retirar candidaturas, aunque consideró que "expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio" .

Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal. Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar…

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"Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden. Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión", sostuvo la senadora en su mensaje.

"En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece. El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio", añadió la ex referente del PRO.

Finalmente, Bullrich anunció que seguirá "empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso".

"Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida", concluyó.