Wanda Nara debe pagar una multa multimillonaria: qué pasó La mediática quedó ante una situación límite luego del fin de semana y podría terminar por cerrar sus redes sociales.







Wanda Nara deberá pagar una cifra multimillonaria. Capturas América TV

La mediática Wanda Nara debe pagar una multa multimillonaria luego de volver a mostrar a sus hijas con Mauro Icardi en redes sociales, algo que tenía absolutamente prohibido hace varios meses con motivo de la causa que tiene con el futbolista de Galatasaray.

A través del programa televisivo Mujeres argentinas, el periodista Gustavo Méndez reveló "La primera fue el año pasado en el sillón de Susana, de $10 millones y no la pagó, tiene una cautelar. Dos multas por $50 millones a favor de Mauro Icardi. Luego, dos de $80 millones a favor del hospital Gutiérrez". Así, no ingresó en detalles sobre a qué se debía cada una de las mencionadas.

Donde sí especificó fue en las últimas, ya que se tratan del cumpleaños de Isabella durante el fin de semana, donde Wanda decidió mostrar a sus hijas en redes sociales. "Y después, hay otra de $100 millones que se tiene que elevar a cámara. Esta y la actual del fin de semana, son $200 millones que se van a elevar a cámara. Por lo tanto, Wanda tiene que pagar $470 millones", concluyó Méndez.

Embed - WANDA DESOBEDECIÓ A LA JUSTICIA, MOSTRÓ A SUS HIJAS Y ACUMULA UNA DEUDA DE 470 MILLONES DE PESOS

De esta manera, Wanda Nara deberá volver a pagar una multa muy costosa tras darse a conocer que no cumplió con el reglamento que le había dado el juez de la causa con Mauro Icardi. Así, la novela entre esta expareja suma un nuevo capítulo y todo está por verse en los próximos meses, cuando se definirá la tenencia de las pequeñas.