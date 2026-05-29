Polémica: acusan a Wanda Nara de tener una millonaria deuda vinculada a sus hijas

Una antigua colaboradora de la empresaria expuso los importantes saldos pendientes que recaen sobre ella por actividades de la familia.

Lucía Oliver, la antigua colaboradora a quien Wanda Nara denunció en su oportunidad por duplicarle la tarjeta de crédito, utilizarle el vehículo de alta gama y robarle frutos secos, reveló la millonaria deuda que la presentadora sostiene con River .

Lucía denunció a Wanda Nara por incumplir a lo largo de diversos meses el abono de las cuotas de socias de sus hijas en River. Las hijas de Wanda y Mauro Icardi realizaban patinaje artístico en la institución de Núñez.

En comunicación con SQP y LAM, Luli relató que el club le demandó a la familia el saldo adeudado por la utilización de las instalaciones , pero debido a que ella figuró como representante legal de las menores en River y el monto jamás se pagó la institución se la quiere cobrar a ella. La excolaboradora manifestó su total desesperación ante la posibilidad de afrontar un embargo judicial por compromisos financieros que no le corresponden.

De acuerdo con el relato de la joven, el saldo pendiente es tan alto que supera el millón de pesos y que por eso mismo, las niñas tienen prohibida la entrada al club . El escenario no solo perjudica el desempeño deportivo de las chicas , sino que debido al compromiso financiero, la familia no puede adquirir localidades para shows ni partidos en River .

La respuesta de Wanda sobre la deuda

La réplica de Wanda Nara llegó de inmediato mediante una serie de mensajes que le envió a Pilar Smith. “La deuda es de Mauro. Ni idea. Él pagaba eso”, se escudó la reconocida presentadora, quien volvió a poner el foco en su conflicto con Luli y en su disputa con Mauro Icardi.

“Esta chica me robó. Que agradezca que no la denuncié. El banco me notificó la tarjeta duplicada mía por ella con compras de muebles a su departamento nuevo. Mauro dejó deudas en todos lados”, añadió Wanda.

“El contador le hizo la liquidación y ella pidió diez veces más, por eso estamos en juicio porque siempre ayudo y dono; pero a esta chorra, que encima no guardó privacidad de lo que era su trabajo, no le voy a pagar más de lo que corresponda. Una noche bajé al garaje y no estaba mi auto. Le tuve que pedir que no se lo lleve para irse de joda. Y así vi mil cosas”, escribió la empresaria.

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“Me robó arándanos, nueces y almendras. Y a Mauro le sumó una cuota de una actividad que no hacen más. Ni su trabajo hizo bien, porque ella debía dar de baja esta actividad en el club. Las actividades extra escolares son del papá, que también debe un montón de cosas”, concluyó Wanda, desligándose de la deuda que le demanda River por el incumplimiento de los pagos.