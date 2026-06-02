2 de junio de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 250.000 pesos a 30 días en junio 2026

Esta herramienta de ahorro tradicional sigue siendo una de las más elegidas, por su previsibilidad.

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Invertir en un plazo fijo ofrece una opción atractiva para los inversores

Invertir en un plazo fijo ofrece una opción atractiva para los inversores, con tasas de interés elevadas que generan rendimientos beneficiosos en un corto período.

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  • Un depósito de $250.000 a 30 días puede generar ganancias distintas según la tasa ofrecida por cada banco.
  • Las entidades financieras continúan ofreciendo mejores rendimientos para las operaciones realizadas por canales digitales.
  • La diferencia entre una colocación electrónica y una presencial puede representar varios cientos de pesos adicionales al vencimiento.
  • A pesar de la rentabilidad obtenida, los plazos fijos siguen enfrentando dificultades para ganarle a la inflación.

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas que buscan obtener una renta previsible sin asumir riesgos de mercado. Aunque las tasas se encuentran lejos de los niveles observados en otros períodos, este instrumento mantiene vigencia porque permite conocer desde el primer día cuánto dinero se recibirá al vencimiento.

¿Cuánto podés ganar si depositás $750.000 a 30 días en junio de 2026?.
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En junio de 2026, quienes dispongan de $250.000 para invertir durante 30 días pueden estimar con precisión cuál será la ganancia obtenida, aunque el resultado final dependerá de la entidad financiera elegida y del canal utilizado para realizar la operación.

Plazo fijo

Cuánto ganás por depositar $250.000 en un plazo fijo según el banco

La rentabilidad de un plazo fijo presenta diferencias entre las operaciones realizadas por home banking o aplicaciones móviles y aquellas concretadas de manera presencial en una sucursal. Según los valores informados por las entidades financieras, una inversión de $250.000 a 30 días mediante canales electrónicos, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19%, genera intereses por $3.904,11. De esta manera, el ahorrista recibirá al vencimiento un total de $253.904,11.

Por el contrario, cuando la operación se realiza de forma presencial en una sucursal bancaria, las tasas suelen ser más bajas. Con una Tasa Nominal Anual del 15,50%, los intereses obtenidos alcanzan los $3.184,93, mientras que el monto final asciende a $253.184,93.

Dolares y pesos

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Más allá del rendimiento nominal, uno de los principales desafíos para el plazo fijo continúa siendo la evolución de los precios. Con una inflación mensual que se ubica alrededor del 3,4% y tasas que generan rendimientos cercanos al 1,5% mensual, la rentabilidad real permanece en terreno negativo.

Esto significa que, aunque el capital aumenta en pesos al finalizar el plazo de inversión, su capacidad de compra puede verse reducida frente al avance de la inflación. Por ese motivo, muchos ahorristas analizan alternativas complementarias, como los plazos fijos UVA o los fondos comunes de inversión, que buscan ofrecer una mayor cobertura frente a las variaciones de precios. Para quienes priorizan previsibilidad y liquidez de corto plazo, el plazo fijo tradicional continúa siendo una de las opciones más elegidas dentro del sistema financiero argentino.

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