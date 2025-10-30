Insólito: la abogada de Mauro Icardi filtró que el futbolista se casará con la China Suárez Durante una entrevista, Lara Piro tuvo un desliz y confirmó que el jugador de Galatasaray está próximo a recibir el sí de la actriz.







La China Suárez y Mauro Icardi estarían próximos a casarse. Instagram

Lara Piro, la abogada de Mauro Icardi, filtró que el futbolista se casará con la actriz China Suárez luego de que salga el divorcio de él con la mediática Wanda Nara, algo que tomó por sorpresa a los millones de seguidores de la polémica relación amorosa.

En diálogo con el programa televisivo La Posta del Espectáculo, Lara Piro expresó: "El divorcio se tramita en Italia, tiene audiencia en febrero y debería concluirse esa etapa. Y por ahí, ¿quién dice? Tenemos casamiento...". Así, la abogada anticipó que el futbolista y la actriz están listos para la siguiente etapa en su romance.

De igual manera, buscó cambiar de tema pero no dejó de lanzar más guiños: "No voy a decir nada. Yo quiero, por ahí tendremos casamiento. Creo que tendríamos que estar invitados". Con estas palabras, la situación de Mauro Icardi volvió a quedar en boca de todos y las especulaciones no tardarán en instalarse en redes sociales.

Es importante recordar que en Argentina no se debe esperar ninguna cantidad de tiempo para poder volver a casarse, por lo que Mauro Icardi y la China Suárez no tendrán inconvenientes en ese aspecto. Lo único que se pide es que se presente la copia legalizada de la sentencia de divorcio o el acta de matrimonio anterior con la nota marginal que indica la disolución del vínculo.

