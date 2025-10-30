IR A
Insólito: la abogada de Mauro Icardi filtró que el futbolista se casará con la China Suárez

Durante una entrevista, Lara Piro tuvo un desliz y confirmó que el jugador de Galatasaray está próximo a recibir el sí de la actriz.

La China Suárez y Mauro Icardi estarían próximos a casarse.

La China Suárez y Mauro Icardi estarían próximos a casarse.

En diálogo con el programa televisivo La Posta del Espectáculo, Lara Piro expresó: "El divorcio se tramita en Italia, tiene audiencia en febrero y debería concluirse esa etapa. Y por ahí, ¿quién dice? Tenemos casamiento...". Así, la abogada anticipó que el futbolista y la actriz están listos para la siguiente etapa en su romance.

De igual manera, buscó cambiar de tema pero no dejó de lanzar más guiños: "No voy a decir nada. Yo quiero, por ahí tendremos casamiento. Creo que tendríamos que estar invitados". Con estas palabras, la situación de Mauro Icardi volvió a quedar en boca de todos y las especulaciones no tardarán en instalarse en redes sociales.

Es importante recordar que en Argentina no se debe esperar ninguna cantidad de tiempo para poder volver a casarse, por lo que Mauro Icardi y la China Suárez no tendrán inconvenientes en ese aspecto. Lo único que se pide es que se presente la copia legalizada de la sentencia de divorcio o el acta de matrimonio anterior con la nota marginal que indica la disolución del vínculo.

Wanda Nara deberá pagar una cifra multimillonaria.

Wanda Nara deberá pagar una cifra multimillonaria.

