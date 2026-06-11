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La confesión inédita sobre el romance de L-Gante y Wanda Nara que impactó a todos: "Lo veía..."

La madre del artista reveló cómo vivió el romance de su hijo con la conductora. Su visión al principio de la relación en plena exposición mediática, y el trato con la empresaria.

La relación entre el cantante y la conductora duró unos pocos meses

La relación entre el cantante y la conductora duró unos pocos meses, aunque el vínculo venía de antes con acercamientos, rumores y apariciones públicas.

La historia entre L-Gante y Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de una revelación inesperada de Claudia Valenzuela, la mamá del cantante. La madre de Elián Valenzuela habló sobre cómo vivió desde adentro uno de los romances más comentados de los últimos años y contó qué pensó cuando se enteró de que su hijo estaba involucrado sentimentalmente con una figura de semejante exposición mediática.

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Durante una entrevista en el programa de streaming No tan pronto, Claudia recordó que el vínculo entre su hijo y la conductora no fue una relación más para su hijo. Según explicó, el cantante atravesó el romance con mucha intensidad y sentimientos genuinos, aunque siempre mantuvo cierta reserva sobre sus cuestiones privadas. “Él podía a lo mejor decirme algo, pero no pedir consejo”, expresó al hablar de la manera en que Elián manejaba sus relaciones personales.

La mamá del artista reconoció que la noticia del romance con Wanda la sorprendió porque entendía que era una situación compleja por la enorme atención pública que iba a generar. La combinación entre la popularidad de la empresaria, la carrera ascendente del referente de la cumbia 420 y la mirada constante de los medios convirtió esa historia en una de las más seguidas del espectáculo argentino.

lgante claudia valenzuela
Elián y Claudia Valenzuela.

Elián y Claudia Valenzuela.

La frase que más llamó la atención fue su sincera reacción al recordar aquel momento: “Lo veía lejano”. Claudia explicó que nunca había imaginado que su hijo pudiera protagonizar una historia de amor con alguien como Wanda Nara, pero cuando ocurrió decidió acompañarlo y aceptar la realidad del vínculo.

El mensaje de Wanda Nara a la madre de L-Gante

Con el paso del tiempo, la relación entre Wanda Nara y Claudia Valenzuela también generó comentarios porque, más allá del final del romance con L-Gante, ambas conservaron un trato cercano y respetuoso. La propia madre del músico contó que después de conocer personalmente a la mediática cambió la imagen que tenía de ella y la describió como una persona “normal” y accesible en el día a día.

Ese vínculo quedó nuevamente expuesto cuando Wanda tuvo un gesto público con la mamá del cantante. La empresaria sorprendió al saludarla por su cumpleaños a través de sus redes sociales con un mensaje afectuoso. “Feliz cumple @clauvalenzuela.ok. Te quiero”, acompañado por una imagen de ambas juntas.

wanda nara claudia valenzuela
La publicación de Wanda Nara en la que saludó a Claudia Valenzuela por su cumpleaños.

La publicación de Wanda Nara en la que saludó a Claudia Valenzuela por su cumpleaños.

El saludo llamó la atención porque apareció en medio de las versiones sobre el presente de la relación entre Wanda Nara y L-Gante. Para muchos seguidores, ese gesto fue una señal de que el lazo con la familia del músico trascendió la pareja y quedó una conexión construida durante el tiempo que compartieron.

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