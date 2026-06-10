El detalle que alimenta el rumor de que la China Suárez quiere la vida de Wanda Nara Tras el viaje de la pareja, en America una periodista señaló una particular coincidencia que confirma lo que dijo la conductora hace años atrás, "Ella quiere tener mi vida". Agregar C5N en









Wanda Nara se comunicó con una figura vinculado a Eugenia Suarez.

Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suarez otra vez están en el ojo de la tormenta por las fotos que subieron tras sus largas vacaciones. Según señaló Marina Calabró existen muchas coincidencias con Wanda Nara, tras la visita de la pareja en las paradisíacas playas de Maldivas.

Ambos ya regresaron al país y aprovechan unos días de descanso en Buenos Aires. Sin embargo, la polémica volvió a instalarse luego de que Mauro Icardi compartió un álbum de fotos de sus vacaciones en Maldivas. En las redes sociales, numerosos usuarios señalaron una serie de coincidencias que reavivaron una vieja teoría: que Eugenia "la China" Suárez busca seguir los pasos de Wanda Nara.

Captura de pantalla 2026-06-10 185040 Captura de pantalla. Entre los detalles más comentados, muchos remarcaron que Icardi ya había visitado ese mismo destino junto a Wanda en 2022. Además, aseguraron que eligió hospedarse nuevamente en el mismo hotel, aunque esta vez acompañado por la actriz. Pero lo que más revuelo generó fue la versión de que incluso habrían reservado la misma habitación que el futbolista compartió con su exesposa durante aquel viaje.

Para Ana, la abogada de Wanda, Mauro Icardi esta provocando “Es un hotel divino…pero más allá de eso, todo es una provocación. Pero creo que no es una asignatura pendiente del señor Icardi, es una asignatura pendiente de la señora…Es mi opinión, pero muchas veces los hombres hacen lo que las mujeres quieren”, indicó Ana Rosenfel durante una entrevista que mantuvo en Primicias Ya con Marina Calabro,

Captura de pantalla 2026-06-10 184946 Captura de pantalla. Tras esto, el periodista Santiago Sposato agregó, “Se sacan las mismas fotos y la China no estaba hace 4 años, el que estaba era Icardi. Entonces ahí es donde uno dice que esto está pergeñado por Mauro”.