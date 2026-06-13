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El medio hermano de Marcos Senesi fue condenado por secuestro en Miami: qué dijo el futbolista

El youtuber fue declarado culpable y ahora resta la audiencia de sentencia, en la que un juez definirá cuántos años de prisión deberá cumplir.

El youtuber Ácido MC

El youtuber Ácido MC, medio hermano de Senesi, fue condenado en Miami.

Leonardo Benegas, medio hermano del futbolista de la Selección argentina Marcos Senesi y conocido bajo el nombre de Ácido MC en YouTube, donde acumula casi 150 mil suscriptores, fue declarado culpable por un tribunal de Miami por el intento de secuestro y abuso de una niña de 6 años.

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La noticia causó asombro en el país porque se conoció prácticamente en el mismo momento en que Senesi, jugador del Tottenham, llegaba este sábado a la madrugada a la concentración de la Selección argentina en Kansas para sumarse a los entrenamientos previos al debut mundialista.

acido MC
Acido mc

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Por qué condenaron al medio hermano de Marcos Senesi

La resolución contra el medio hermano del futbolista Marcos Senesi —comparten la misma madre, pero tienen padres distintos— establece que el 4 de julio de 2023, Venegas se acercó a una nena de 6 años que jugaba en un barrio del noreste de Miami-Dade. Dos días después volvió al lugar en una camioneta y aprovechó un momento en que la menor estaba sola para intentar llevársela.

Ante el intento de secuestro, la menor se defendió: lo mordió y logró correr hasta su casa. Pero antes de irse, Venegas le propinó una cachetada. Por esta agresión física también fue acusado de abuso infantil.

En este marco, las cámaras de seguridad registraron a Venegas merodeando la zona y esas imágenes fueron una de las principales pruebas del juicio. Frente a esto, el abogado defensor David Donet reconoció que Venegas fue captado por las cámaras de vigilancia, pero argumentó que su presencia en el lugar se debía a su trabajo como agente inmobiliario.

La madre de la niña, Teshia McGill, declaró a la prensa local que su hija aportó detalles físicos que facilitaron la identificación y luego la detención de Venegas. Pese a las pruebas, en su declaración, el hermano del jugador se declaró inocente y tildó a la víctima de "mentirosa".

Qué dijo Marcos Senesi tras la condena a su medio hermano

En medio del escándalo, Marcos Senesi llegó a la concentración de la Selección argentina en Kansas. "Contento de esta oportunidad, muy feliz, la quiero disfrutar al máximo. Estaba entrenándome con una gran expectativa. No tuve contacto de nada hasta último momento. Agradecido por la oportunidad", expresó el jugador. En sus declaraciones no se refirió a lo sucedido.

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