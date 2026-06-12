Cuál es la nueva adquisición millonaria de Wanda Nara: "Con el fruto de mi trabajo" La conductora cumplió un nuevo sueño y no dudo en compartirlo con los millones de seguidores que tiene en su cuenta personal. Tras contarlo recibió críticas. Agregar C5N en









Wanda mostró su millonaria adquisión y sorprndio a sus seguidores. Redes sociales

Wanda Nara sumó una nueva camioneta de lujo a su colección. La noticia la compartió a través de sus historias de Instagram, donde se la vio vestida con ropa deportiva retirando una funda para revelar su flamante autoregalo.

El vehículo de marca Mercedes Benz G63, considerado como todo terreno: tiene un motor V8 biturbo de 4.0 litros con sistema híbrido ligero, capaz de superar los 580 caballos de fuerza. Esta valuado en alrededor de 400 mil dólares.

Embed Wanda Nara con nueva adquisición La conductora de Telefe compartió su felicidad por su auto regalo:"Poder comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo". Empresaria quién #wanda #wandanara #badbitch #espectáculos #farándula pic.twitter.com/lvpXi0IElr — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) June 12, 2026 Además del video, publicó una foto a través de storys, acompañada de una reflexión que no pasó desapercibida: “La felicidad es otra cuando podes comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo”. Sin embargo, fue otra parte del mensaje la que generó repercusión entre sus seguidores: “No se trata de tener más, sino de elegir por vos misma. Nunca dejes de soñar”. Para muchos usuarios, esas palabras estuvieron dirigidas a una etapa de su vida junto a Mauro Icardi, cuando, según interpretaron, no tenía la misma libertad para tomar decisiones ni desarrollar plenamente su carrera laboral.

WhatsApp Image 2026-06-12 at 15.08.31 Como era de esperar, la publicación fue replicada por la periodista Nahiara Vecchio y rápidamente se llenó de comentarios que dividieron las opiniones. Mientras algunos felicitaron a la modelo por comprar la camioneta con el dinero de su trabajo, otros fueron más críticos y dejaron mensajes como: “Lástima que la va a manejar el corrupto de Migueles” y “Va a retirarla en calzas, la groncha”.

Wanda Nara y una nueva oferta millonaria Wanda Nara estaría negociando con una famosa editorial para escribir su propia autobiografía y hablar de los capítulos más mediáticos de su vida.