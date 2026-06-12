IR A
IR A

Cuál es la nueva adquisición millonaria de Wanda Nara: "Con el fruto de mi trabajo"

La conductora cumplió un nuevo sueño y no dudo en compartirlo con los millones de seguidores que tiene en su cuenta personal. Tras contarlo recibió críticas.

 Wanda mostró su millonaria adquisión y sorprndio a sus seguidores.

 Wanda mostró su millonaria adquisión y sorprndio a sus seguidores.

Redes sociales

Wanda Nara sumó una nueva camioneta de lujo a su colección. La noticia la compartió a través de sus historias de Instagram, donde se la vio vestida con ropa deportiva retirando una funda para revelar su flamante autoregalo.

La relación entre Vicuña e Icardi, cada vez más tensa.
Te puede interesar:

Un detalle en redes sociales encendió la interna entre Vicuña e Icardi: "Me hackearon"

El vehículo de marca Mercedes Benz G63, considerado como todo terreno: tiene un motor V8 biturbo de 4.0 litros con sistema híbrido ligero, capaz de superar los 580 caballos de fuerza. Esta valuado en alrededor de 400 mil dólares.

Embed

Además del video, publicó una foto a través de storys, acompañada de una reflexión que no pasó desapercibida: “La felicidad es otra cuando podes comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo”. Sin embargo, fue otra parte del mensaje la que generó repercusión entre sus seguidores: “No se trata de tener más, sino de elegir por vos misma. Nunca dejes de soñar”. Para muchos usuarios, esas palabras estuvieron dirigidas a una etapa de su vida junto a Mauro Icardi, cuando, según interpretaron, no tenía la misma libertad para tomar decisiones ni desarrollar plenamente su carrera laboral.

WhatsApp Image 2026-06-12 at 15.08.31

Como era de esperar, la publicación fue replicada por la periodista Nahiara Vecchio y rápidamente se llenó de comentarios que dividieron las opiniones. Mientras algunos felicitaron a la modelo por comprar la camioneta con el dinero de su trabajo, otros fueron más críticos y dejaron mensajes como: “Lástima que la va a manejar el corrupto de Migueles” y “Va a retirarla en calzas, la groncha”.

Wanda Nara y una nueva oferta millonaria

Wanda Nara estaría negociando con una famosa editorial para escribir su propia autobiografía y hablar de los capítulos más mediáticos de su vida.

Santiago Sposato en el stream Ya fue todo aseguró que Penguin Random House le ofreció un contrato millonario para editar un libro que hable sobre su vida. "Le acercaron la oferta. Es una de las editoriales más importantes pero todavía no sé si lo firmó. Le dieron 25 mil dólares como anticipo que luego se irá descontando de las ganancias", detalló, dejando a toda la mesa atónita.

Si bien todavía no trascendió qué etapa de su vida abordará el libro, todo indica que estará centrado en los momentos más mediáticos de la conductora. De hecho, ya se filtró el posible título: “Mi versión de la historia”, “no sabemos si hablará de Italia, de Turquía o de qué”, deslizaron en el programa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La relación entre el cantante y la conductora duró unos pocos meses, aunque el vínculo venía de antes con acercamientos, rumores y apariciones públicas.

La confesión inédita sobre el romance de L-Gante y Wanda Nara que impactó a todos: "Lo veía..."

Mauro Icardi podría enfrentar una multa millonaria.

Mauro Icardi sumó una nueva denuncia y deberá pagar una suma millonaria

Wanda Nara se comunicó con una figura vinculado a Eugenia Suarez.

El detalle que alimenta el rumor de que la China Suárez quiere la vida de Wanda Nara

Wanda Nara en los Martín Fierro 2026.

Wanda Nara, ante una oferta millonaria que amenaza con sacudir a la farándula

Wanda Nara puso a la venta una mansión en Italia.

Wanda Nara puso en venta una lujosa mansión en Italia: la fortuna que pide

Nora Colosimo y Juan Icardi, unidos por un regalo.

Nora Colosimo recibió un regalo muy especial del papá de Mauro Icardi: "Las mejores"

últimas noticias

Caso Adorni: ¿Por qué Javier Milei lo mantiene en el cargo?

Hace 6 minutos
El DT que es protagonista en Mundiales con México.

Este DT estuvo en las dos últimas inauguraciones de los Mundiales en México y hace historia: quién es

Hace 22 minutos
Un campeón del mundo y una ex miss universo ¿Juntos?

Fue un famoso jugador de España y estaría en una relación con una actriz sudamericana: quién es

Hace 23 minutos
Qué requisitos tiene la VTV si la realizas en un taller mecánico

Qué requisitos tiene la VTV si la realizas en un taller mecánico

Hace 24 minutos
Alerta en Newells: Saúl Salcedo protagonizó un choque que terminó con un muerto

Alerta en Newell's: Saúl Salcedo protagonizó un choque que terminó con un muerto

Hace 28 minutos