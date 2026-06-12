Cuál es la nueva adquisición millonaria de Wanda Nara: "Con el fruto de mi trabajo"

Wanda Nara sumó una nueva camioneta de lujo a su colección. La noticia la compartió a través de sus historias de Instagram, donde se la vio vestida con ropa deportiva retirando una funda para revelar su flamante autoregalo.
El vehículo de marca Mercedes Benz G63, considerado como todo terreno: tiene un motor V8 biturbo de 4.0 litros con sistema híbrido ligero, capaz de superar los 580 caballos de fuerza. Esta valuado en alrededor de 400 mil dólares.
Además del video, publicó una foto a través de storys, acompañada de una reflexión que no pasó desapercibida: “La felicidad es otra cuando podes comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo”. Sin embargo, fue otra parte del mensaje la que generó repercusión entre sus seguidores: “No se trata de tener más, sino de elegir por vos misma. Nunca dejes de soñar”. Para muchos usuarios, esas palabras estuvieron dirigidas a una etapa de su vida junto a Mauro Icardi, cuando, según interpretaron, no tenía la misma libertad para tomar decisiones ni desarrollar plenamente su carrera laboral.
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Como era de esperar, la publicación fue replicada por la periodista Nahiara Vecchio y rápidamente se llenó de comentarios que dividieron las opiniones. Mientras algunos felicitaron a la modelo por comprar la camioneta con el dinero de su trabajo, otros fueron más críticos y dejaron mensajes como: “Lástima que la va a manejar el corrupto de Migueles” y “Va a retirarla en calzas, la groncha”.
Wanda Nara y una nueva oferta millonaria
Wanda Nara estaría negociando con una famosa editorial para escribir su propia autobiografía y hablar de los capítulos más mediáticos de su vida.
Santiago Sposato en el stream Ya fue todo aseguró que Penguin Random House le ofreció un contrato millonario para editar un libro que hable sobre su vida. "Le acercaron la oferta. Es una de las editoriales más importantes pero todavía no sé si lo firmó. Le dieron 25 mil dólares como anticipo que luego se irá descontando de las ganancias", detalló, dejando a toda la mesa atónita.
Si bien todavía no trascendió qué etapa de su vida abordará el libro, todo indica que estará centrado en los momentos más mediáticos de la conductora. De hecho, ya se filtró el posible título: “Mi versión de la historia”, “no sabemos si hablará de Italia, de Turquía o de qué”, deslizaron en el programa.