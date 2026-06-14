Nuevo video revela el instante exacto de la tragedia en Brasil: así arrojaban a la joven al vacío Las imágenes difundidas en las últimas horas muestran desde otro ángulo el fatal accidente ocurrido en Brasil. Por Agregar C5N en









Nuevo video revela el instante exacto de la tragedia en el bungee jumping donde una joven fue lanzada sin estar sujeta

Un nuevo video difundido en las últimas horas volvió a poner el foco sobre la tragedia ocurrida en Brasil, donde una joven de 21 años murió tras caer desde unos 40 metros durante una actividad de bungee jumping. Las imágenes, registradas desde un ángulo diferente al de los primeros registros que circularon en redes sociales, permiten observar con mayor claridad los segundos previos al accidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dom_lucre/status/2065906405157027875&partner=&hide_thread=false LATEST: Footage has released of the moment the 21-year-old woman was accidentally killed when Entre Cordas workers forgot to attach her safety rope and and threw her off the the “Skeleton Bridge” in Limeira, a city in Brazil’s São Paulo state. pic.twitter.com/HBPYXJxcfs — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) June 13, 2026 La secuencia muestra a Maria Eduarda Rodrigues de Freitas siendo trasladada por integrantes de la organización hasta la plataforma de salto instalada en el Ponte do Esqueleto, una estructura ubicada en el municipio de Limeira, en el estado de San Pablo. Según se aprecia en el video, la joven llevaba colocado el arnés de seguridad, pero no estaba conectada a la cuerda que debía frenar su caída.

Las nuevas imágenes refuerzan la hipótesis que manejan los investigadores desde el inicio del caso: una grave falla en el protocolo de seguridad habría derivado en el desenlace fatal. En el registro también puede verse que la soga destinada a sujetar a la participante permanecía enrollada sobre el puente mientras era impulsada al vacío.

Tras advertir lo sucedido, varias personas presentes comenzaron a gritar desesperadamente al notar que la joven no estaba asegurada. El impacto fue inmediato y la víctima murió en el lugar.

La investigación apunta ahora a los responsables de la actividad y a los empleados que participaron de la preparación del salto. De acuerdo con medios brasileños, la principal línea de análisis sostiene que se produjo una omisión durante la verificación del equipo antes de autorizar el descenso.

Después del accidente, efectivos policiales realizaron un operativo en la zona y detuvieron a varias personas vinculadas con la organización del evento. El expediente quedó en manos de la Justicia local, que busca determinar las responsabilidades penales por lo ocurrido. El caso generó una fuerte conmoción en Brasil y reabrió el debate sobre los controles de seguridad en las actividades de turismo aventura. Mientras avanza la investigación, la aparición de este nuevo video aporta un elemento clave para reconstruir cómo se produjo una tragedia que podría haberse evitado.