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Nigro de Gran Hermano respondió a las críticas sobre su higiene: "¿A quién no le pasó alguna vez?"

El participante, que ingresó a la casa en medio del repechaje, no aguantó más los comentarios de sus compañeros y habló sobre cómo se siente al respecto. Además, lanzó una dura advertencia a una competidora.

Nigro

Nigro, visiblemente afectado, se refirió a sus compañeros como "basuras".

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Nigro, uno de los últimos participantes en ingresar a Gran Hermano: Generación Dorada, se refirió a los comentarios que escucha dentro de la casa sobre su higiene personal y se mostró muy afectado frente al stream.

Manuel Ibero duramente criticado por los usuarios.
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La conversación sobre el participante y sus olores corporales ya suma varios capítulos y, sin dudas, se trata de un tema que toca una fibra muy personal. Esta vez, quien se sentó frente al stream y habló sobre cómo se siente con respecto a los comentarios que escuchó fue el propio protagonista.

"Decir que tengo mal aliento es de mala persona, ¿a quién no le pasó alguna vez?", empezó diciendo el hermanito frente a la cámara. "Ya están empezando a jugar con cosas personales, con cosas que me duelen, pero eso no voy a dejar que me tumbe", agregó sobre cómo se siente frente a los comentarios.

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"¿Ustedes se piensan que quiero tener mal aliento? No quiero tener mal aliento", continuó aclarando, y argumentó que su olor se debe a lo que padece a diario en la casa: "Estamos sin comer o capaz la comida me cayó mal". Luego se refirió directamente a los compañeros que lo apuntaron: "No puedo creer que haya gente tan mierda y tan basura. A Hanssen no lo voy a saludar más, a Luana la corté menos diez, me chupa un huevo si tengo que convivir sin hablar".

Cuáles son los participantes de Gran Hermano que criticaron a Nigro por "malos olores"

Los primeros indicios aparecieron durante una conversación entre Luana, Cinzia y Sol en el jardín. Durante la charla, Luana explicó que se distanció de un compañero con el que tenía buena relación porque "le sentí olor a pata y mal aliento", según expresó.

En este sentido, en las últimas horas el tema volvió a la agenda. Quien se refirió a la higiene personal de Nigro fue Hansen en medio de una conversación con Pincoya: "Se lavó la boca nomás. Y bueno, bañate negro también". Ante esto, Pincoya aclaró que sí se había bañado, pero el otro participante retrucó: "No se bañó. Le dije que lave la ropa también, tiene mal olor. Se lo dije a solas para que los demás no se caguen de risa como ahora te estás riendo vos".

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