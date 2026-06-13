¿Era ella? El inesperado comentario de los bailarines que estuvieron con Shakira en el Mundial 2026 Luego de las teorías sobre una supuesta impostora que se habría presentado en lugar de la cantante, los mexicanos que compartieron el escenario con la colombiana fueron contundentes. Por Agregar C5N en









La colombiana cantó con su colega nigeriano con quien compartió los momentos previos al show. Redes / Image mejorada con IA

La apertura del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá quedó en el centro del debate por la presentación de Shakira en el Estadio Azteca, ya que en las redes sociales se preguntaron si era ella o una doble. Ahora, los bailarines mexicanos que actuaron el jueves 11 de junio dieron su versión.

Después de que terminó la ceremonia, miles de usuarios inundaron la red X con comentarios sobre la "extraña" apariencia de la artista, que debutó con el tema oficial Dai Dai junto al músico nigeriano Burna Boy. "Esta no es Shakira ni de chiste", "Esa no es Shakira" y "¿Soy el único que piensa que era una doble?", se preguntaron.

Los bailarines de la coreo de la barranquillera salieron al cruce de estas opiniones de forma contundente: "Se los podemos confirmar". Después de las repercusiones que dejó la actuación de la intérprete en el escenario, decidieron contar cómo fue el detrás de escena.

"¿Qué pedo con la gente que está diciendo que no era Shakira la de la inauguración del Mundial? Para los que están diciendo que no era ella, nosotros se los podemos confirmar 100% que sí era. Nosotros bailamos con ella en la inauguración", subrayaron en sus cuentas oficiales.

Los artistas dijeron que tienen registros personales con Shakira antes de salir a la cancha y desmintieron los rumores de que hizo playback o que actuó con desgano. Por el contrario, reslataron que "se la rifó, lo hizo increíble y ensayó muchísimo para esto". Llamaron a "no desmerecer su trabajo" en una noche que fue una de las más importantes de la famosa.