El picante cruce de Maxi López con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "En una época le gustaba"

El exfutbolista presentó su plato de comida ante los jurados y le puso un nombre particular referido a su expareja e hizo un guiño con los chats privados con Mauro Icardi.

El exfutbolista Maxi López presentó su plato en MasterChef Celebrity ante los jurados y lo llamó “La bondiola de Wanda” a modo de homenaje para su expareja y conductora del programa, pero antes hizo un guiño a los chats privados con Mauro Icardi donde refería a la hamburguesa.

German Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis recibieron el plato del concursante López y decidió llamarlo de una manera particular que lo vinculaba con la madre de sus hijos Valentino, Benedicto y Constatino. Juntos estuvieron desde 2008 hasta 2013, pero hoy tienen buena relación.

“antes le gustaba la bondiola, yo sé que ahora está más en la HAMBURGUESA” el NIVEL de show que nos están dando maxi y wanda pic.twitter.com/0XhxMaik1F

“E n una época le gustaba la bondiola, yo sé que ahora está más en la hamburguesa , pero es un plato que cocinaba hace mucho tiempo atrás”, picanteó Maxi López y generó las risas de todos los presentes. Si bien no hubo ningún comentario extra, lo hizo con el fin de divertir.

Fue entonces que aprovechó y lanzó: “Ahora le gusta la hamburguesa. Cambió. Le gustan otras cosas”. Con esto quiso referirse a los chats de Mauro Icardi con Wanda en la que refieren a la comida, pero para vincularla con una parte del cuerpo.

Maxi López abandonó MasterChef Celebrity: quién lo reemplazará

El exfutbolista Maxi López abandonó MasterChef Celebrity tras apenas dos días de competencia y tomó por sorpresa a la audiencia de Telefe, ya que su presencia era una de las más importantes con motivo del morbo generado alrededor de su reencuentro con la conductora Wanda Nara.

En un primer lugar, la noticia sobre el éxodo de López es oficial y fue confirmada por su propia esposa sueca Daniela Christiansson, quien utilizó su cuenta de Instagram para anunciarlo. "Sí, Maxi está volviendo, y eso nos pone muy contentas. Nuestra hija está muy bien, va a ser la más feliz del mundo cuando lo vea. Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor", comenzó por expresar.

Con estas palabras, adelantó que es algo temporal y que el exfutbolista volverá a Argentina para seguir con su participación en el certamen culinario. Y así lo dejó en claro en una historia posterior, donde mostró que el ex-River Plate llegó y compartió un abrazo con su hija, ante lo que escribió: "Por fin, una semana así juntos".

Con respecto al reemplazo de Maxi López, en redes sociales no tardó en llegar una confirmación y fue la periodista Paula Varela quien se encargó de revelar en su cuenta de X que el conductor Marley estará en MasterChef Celebrity. Pero, contrario a todo pronóstico, la panelista Ximena Capristo aseguró en el programa SQP que Zaira Nara se quedará el lugar del exfutbolista, lo que mantendría todo en la familia.